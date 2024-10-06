港鐵變貨車？男女用手推車搬多箱生果上車　網民嘲︰GoGoTrain？

不時有港鐵乘客冒險搬運大型物件，引來其他人側目，物件體積卻愈來愈誇張。有社交平台專頁上載1張照片，顯示男女乘客用手推車搬運多箱生果，成功入閘登上列車，專頁管理員笑言「𠵱家地鐵真係送咩貨都得，GoGoTrain」。大量網民留言指「真係好過分喎」、「下次應該可以運棺材，唔使搵靈車運」、「危險，撞到人點算？」。



1對男女乘客在處理手推車上的多箱生果，高度達到正常人胸口位置。（facebook專頁「屯門友」圖片）

facebook專頁「屯門友」近日上載1張圖片，見到港鐵列車車廂內，有1對男女乘客在處理手推車上多箱生果，高度達到正常人胸口位置，而手推車體積佔了2名成年人身位。手推車停在車廂中間扶手柱旁，半蹲的男子則在近車門中央位置，留給其他乘客上車的空間不多。

專頁管理員形容「𠵱家地鐵真係送咩貨都得，GoGoTrain」。許多網民笑言「似係車廂入面賣生果喎」、「遲啲連棺材都搬上車」、「之後成板貨拉上車」。亦有人疑惑2人如何入閘上車。

網民笑言「下次應該可以運棺材，唔使搵靈車運」。（《破局》電影劇照）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（facebook專頁「屯門友」）