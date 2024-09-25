港鐵大媽推行李車！載2行李篋+2大袋物件　網民驚：以為機場快線

港鐵設有行李尺寸限制，乘客不得攜帶過於大型物件上車。惟港男在網上上載1張照片，顯示港鐵車廂內有大媽使用行李車，載着2個行李篋另加2大袋物件，連人帶車十分觸目。港男質疑：「可以拎咁大架上車？」許多網民留言指「奇怪係入閘嗰陣時，冇職員、冇閉路電視，仲落到地鐵車廂，咁都冇人阻止？」、「可能佢以為係機場快綫」、「見到咁場面以為去咗機場」。



港鐵車廂內見到大媽旁邊有1架行李車，車上載有2個行李篋和2大袋物件，霸佔不少空間。（facebook群組「馬鞍山之友 2.0」圖片）

港鐵車廂內驚見行李車

該名港男在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」上載1張照片，可見現場是港鐵列車車廂內，相信是港鐵市區綫，有1名大媽正在彎腰，旁邊有1架行李車，車上載有2個行李篋和2大袋物件，霸佔了不少空間。

樓主質疑「可以拎咁大架上車？」，網民笑言「呢啲『小兒科』忍受吓啦」、「見過有人推架單車入閘」、「𠵱家捉坐霸王車同坐頭等車廂緊要啲」。

市民乘搭機場快綫時，可以在市區預辦登機櫃檯託運行李；圖為電影《十二夜》男主角陳奕迅乘搭機場快綫。（《十二夜》電影截圖）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（綜合）