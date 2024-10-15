遊西貢買$1000海鮮！餐廳加工費逾千元　內地男埋單$2XXX：有坑？

遊客到訪西貢，都會希望一嘗海鮮大餐，但大飽口福的代價可能要價不菲。最近有內地男在小紅書發文分享，表示早前趁國慶假期與家人到香港旅遊，並到西貢的一家海鮮餐廳用餐。他指單是購買各種海鮮已花了約1,000元，而餐廳收取的加工費要1,000多元，據其上傳的收據，連同服務費一共是2,589元，讓他不禁詢問網民：「香港的朋友或是來旅遊的朋友，這是正常消費還是有坑？」



內地男子在小紅書分享，表示早前趁國慶假期與家人到香港旅遊，並到西貢的一家海鮮餐廳用餐。他指單是買各種海鮮，便已花了約1000元，而加工費同樣要1000多元。（小紅書圖片）

一家四口趁國慶來港旅遊

該名男子在小紅書以「香港的朋友看看是正常消費還是有坑」為題發文，表示早前一家四口，共3名大人和1名小朋友到西貢的1家海鮮飯店用餐，「海鮮1,000元，另收加工費1,000多元」。根據他上傳的收據顯示，除了蒸水蛋、燒鵝、瑤柱菜粒蛋白炒飯、菜心和椒鹽豆腐粒等菜式外，他們還點了蒸扇貝、豉椒炒蟶子、豉椒炒花甲、避風塘瀨尿蝦等海鮮，例如其中一道「豉椒炒蟶子」，本來4人的加工費為114元，另加「XO醬炒」，便需額外支付56元，連同約137元服務費，結賬合共2,589元。

樓主後來留言解釋，指其中1,080元為各種海鮮本身的價錢，並不包括魚，至於收據上的其他相關費用，則為加工費，「1,080是蝦、蟶子、花甲的費用，1,080上面那些費用是加工費」。樓主最後不禁在帖文問一眾網民的意見，「問問香港的朋友或是來旅遊的朋友，這是正常消費還是有坑？」。

收費正常嗎？ 網民意見兩極

帖文引來大批網民熱議，有人指出相關店家的收費高昂，「這家XX在西貢最貴的了，服務和衛生都對不上這收費……被國人吹漲了後，就貴得太過份了，你看就蒸水蛋用幾個蛋就收118，頂多15塊的成本，就收到酒店級的價」、「去酒樓吃，1,000多（元）的加工費可以省了，然後菜價其實差不多的，畢竟4個人」。

不過，也有網民認為餐廳的收費正常，「不算宰客，人均500吃海鮮算合理消費」、「這個在這邊算正常」、「我會說，在港食海鮮，天一半，地一半，你買多少海鮮，就一倍加工費，多年如此」、「香港遊客區，假期、海鮮和網紅店，結果大多是這樣吧」、「去香港這些海鮮酒家吃海鮮一定要這個價錢」、「正常價，三大一小叫這麼多菜？」。