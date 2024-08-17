1隻瀨尿蝦$400！小紅書家長遊西貢食海鮮呻：花錢去受氣　1事更衰

遊西貢就是要食海鮮？最近1名內地家長在小紅書發文訴苦，表示自己與2名小孩在橋咀洲遊玩後回西貢的酒店，晚上外去吃飯，由於孩子們想要瀨尿蝦，他們後來於一海鮮餐館用餐，不料1隻「泰國進口蝦」便要價300多元，加上100元加工費，「1隻蝦就400元」，而且店員的態度差，讓他不禁直呼「感覺花錢去受氣一樣」，最後結賬承惠963元。樓主在文中提醒其他網民不要「中伏」，稱「要吃海鮮還是去珠海比較划算，新鮮便宜」。



西貢是吃海鮮餐著名地點之一。（資料圖片）

樓主在小紅書以「香港西貢全記海鮮餐」為題發文，表示日前帶孩子們在橋咀洲摸蝦捉魚、撿海螺和浮潛，於下午5時坐船回到西貢的酒店，經過沖洗和小休，眾人於晚上約8時出門吃飯。由於小朋友想品嘗瀨尿蝦，樓主比較西貢碼頭附近2家海鮮餐館，其中1間態度一般，而且表示沒有有膏的瀨尿蝦，故他們最後光顧另一家表明店內有「有膏泰國進口蝦」的餐館。

樓主點了1隻瀨尿蝦，連加工費要400元。（小紅書圖片）

樓主續指，「1隻（蝦）就有1斤多，300多（元）1斤」，連同近100元的加工費，「1隻蝦就400元」，他們後來點了2人套餐和1隻瀨尿蝦。由於套餐包括螃蟹，以及瀨尿蝦均需用手掰開，他們要求即棄性手套，不料還要額外支付1元，「作為傳統的廣東人覺得很無語，我可以接受100的加工費，但是真的無法接受1元一對的一次性手套，但是還是點了」。

樓主點了1隻瀨尿蝦，連加工費要400元，另外點了2人套餐，埋單963元。（小紅書圖片）

樓主亦批評店內1名阿姨店員服務態度差，總是擺着臉，「說實在感覺花錢去受氣一樣」，本來聽說西貢的海鮮新鮮，他們才打算試一試，然而結果不似預期，「說實在的，除了另外點的瀨尿蝦，套餐的海鮮真的不是太新鮮的，孩子們吃了1隻瀨尿蝦和一些素菜基本飽了，其他的基本是我怕浪費吃完」。

海鮮大餐結賬要價963元，但樓主最後卻覺得超市內的1款雪糕味道最好，提醒其他遊客「避坑」，直指「要吃海鮮還是去珠海比較划算，新鮮便宜」。

不少網民亦留言分享，「本地人就去街市買」然後再拿到餐廳加工、「上次點3隻瀨尿蝦分6塊上桌剩4塊，大象拔蚌變成BB蚌，再也不去了」、「廣告商吧！那裏已經刀了不少貪便宜的客戶」、「西貢一定劏客」、「港人一般都不會去那吃海鮮的」、「西貢海鮮多是養殖及飛機貨與一般酒家無異，但價太貴遊客吃，本人少去幫襯，小心被宰」。

樓主最後表示「感覺花費去受氣一樣」，又建議內地人要吃海鮮的話，倒不如去珠海，「比較划算，新鮮便宜」。（資料圖片）

（小紅書）