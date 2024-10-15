iPhone跌落海！驚見現身逸東邨　機主私信稱有酬無回音　後續嬲爆

智能手機設有定位服務，一旦遺失，機主都能知道手機位置。小紅書用戶發文大呻，指衝浪期間不慎將iPhone跌落海中，尋找2小時都沒有發現，其後懷疑被沖上岸，但仍未能尋獲。2日後，經定位服務驚見手機位出現於逸東（一）邨一幢公屋內，機主立即報警和私訊自己的手機，揚言會有金錢酬謝，「誰知道愈來愈離譜，（對方）硬是不開機」，數天後更發現手機已到了順德大良，換言之已被人賣掉，機主狠批拾獲者是「敗類」。



許多網民同情樓主遭遇，留言指「早就賣給人了，專人運出口」、「我的失機到了華強北」、「鎖機最實際」。



樓主衝浪期間不慎將iPhone跌落海中，數天後手機先後位於逸東（一）邨一幢公屋內，其後已到了順德大良。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，和衝浪教練一起練習期間，「不小心把手機弄掉在近岸海裡」，當時尋找了2小時都沒有發現。過了2天後，樓主看到手機定位更新，該部iPhone被沖到岸邊，於是通知教練翌日再去沙灘尋找。

豈料該iPhone於當晚即被人撿走，帶到逸東（一）邨一幢公屋內，樓主於是報警，同時私訊自己的iPhone，表明交還手機會有金錢酬謝，但對方沒有開機；數天後，手機定位位置變成順德大良。

從定位移動可以看出手機已被賣掉，樓主炮轟拾獲者「離譜！敗類！而且覺得很無助」。大量網民留言指機主應該鎖機，「將部機變磚啦」，認為拾獲者「一早（把手機）賣了給人」、「幾日後就變『新機』」，唯有安慰樓主，叫他開看點。

（小紅書）