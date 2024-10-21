特快路線巴士行錯路　乘客目擊「成車好平靜」：冷靜處事的香港人

巴士公司會為部份路線特別設立「特快路線」，以紓緩上下班繁忙時段的人流。有網民日前發文，表示早前乘搭606X特別班次巴士前往小西灣方向，行車路線理應較短，不料該巴士在駛出東區海底隧道後「行錯路」，竟沿一般606班次的路線駛往北角，幸好車長及時發現錯誤，迅速經過健威花園重返東區長廊，「一到筲箕灣站個個好快手落車，無人X或者嘈個司機」，乘客冷靜的反應讓樓主大為感歎，「睇嚟我哋都係冷靜處事的香港人」。



606X巴士的車長在駛出東區海底隧道後，竟沿一般606班次的路線駛往北角，而非沿東廊直接前往筲箕灣站。（九巴網頁截圖）

車長驚覺行錯路急修正

606X為606線的特別班次，取代後者的上午繁忙時間服務，在東區海底隧道後，沿東區走廊直接前往筲箕灣、柴灣及小西灣，不經主線服務的耀東邨、西灣河及鰂魚涌。

樓主在Threads上發布影片及分享指，早前她乘坐前往小西灣方向的606X巴士上班，不料遇上車長「行錯路」的小插曲。她表示，該特快路線巴士的車長竟在駛出東隧後，轉入北角方向的出口，疑忘記自己正駕駛特別班次，準備就要大繞路，樓主形容「「成車都係好平靜，最多啲大叔X（罵）咗下」。

不過，車長很快就發現錯誤，並轉入健威花園一帶，再重返東廊，直至筲箕灣巴士總站，巴士上乘客紛紛下車，沒有人大罵或抱怨車長，讓樓主驚呼「睇嚟我哋都係冷靜處事的香港人」。

該特快路線巴士在駛出東隧後，本應沿東廊直接前往筲箕灣。（九巴網頁截圖）

網民撐車長一時記錯情有可原

不少網民表示，一般班次與特別班次的車長應為同一批人，一時記錯乃人之常情，而且事後指責也無補於事，留言指「好正常，同一批車長營運，606、606A、606X」、「606、606x應該係同一批車長做，記錯都好正常」、「另外九巴個報站長期停咗一段，司機記錯都正常」、「因為呢啲事無人想」。