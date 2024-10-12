坐巴士遇大媽大聲講電話　網民秒咁做反擊！影片引網議：良好示範

乘搭公共交通時遇到有人大聲講電話，的確令人討厭。近日有網民就上傳影片至社交平台，指坐巴士時遇到1名大媽旁若無人地高聲講電話，因不堪其擾，於是出聲大喝一聲「還擊」，把大媽嚇了一跳。不少網民看完影片都大讚樓主「叻」，成功令大媽有所收歛，「好X正」、「良好示範」。



有網民上傳影片至社交平台，指坐巴士時遇到1名大媽高聲講電話。（Threads）

該網民在社交平台Threads上傳影片，指日前坐巴士時遇上1名中年婦女在車上大聲講電話，於是以牙還牙，「對付呢啲大大聲講電話嘅阿姐，係要發出一啲震撼性嘅聲音先可以制止到佢，開聲睇示範」。

樓主當時與該名中年婦女同樣坐於巴士最後排，兩人分別坐在左右兩端位置，中間並無其他乘客。該婦女將口罩拉低至下巴位置，身旁座位上放了個布袋。

樓主1招反擊

從影片可見，婦女單手握手機放在耳邊，大聲講電話，而其所使用語言並非廣東話。之後樓主突然大喝一聲，將婦女嚇了一跳，馬上降低聲量，並轉頭看過來。

影片引起網民熱議，有網民好奇問樓主該婦女之後有否停止大聲講電話，而樓主回應「收斂咗少少」。雖有部份網民提出質疑，「淨係見到佢怒睥你，有無收斂，唔知」、「佢眼神只係鄙視你，冇乜阻嚇力」，但有不少網民就大讚樓主行為有成功令大媽收歛，「叻」、「好X正，下次如果我遇到呢啲係我又要咁做」、「良好示範」。

（Threads）