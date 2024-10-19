人妻出軌！與姦夫情慾對話曝光：大力捏會痛　綠帽夫怒告判決出爐

情慾對話隨時成為出軌證據！台南1名人夫意外發現妻子和另1名男子的不雅訊息，內容包括「你下次不要那麼用力、捏捏（胸部）會痛」、「你都捏很大力」等，認定2人已發生關係，於是怒告姦夫。台南地院經審理後，裁定被告侵害人夫的配偶權，需賠償12萬新台幣（約3萬港元）。



人夫發現妻子和姦夫互傳情慾對話，甚至相約發生關係,憤而提告。（示意圖/gettyimages）

怒告姦夫侵害配偶權

判決書指出，人夫和妻子結婚16年，但他發現妻子與1名男子從2022年起保持緊密聯絡，甚至發現他們互傳情慾對話，甚至相約發生關係，雖然沒有捉姦在床，但相信他們已經發生性行為，認定姦夫行為已經超出男女合理往來範圍，故意不法侵害其配偶權利，導致精神受損，向姦夫索償20萬新台幣（約5萬港元）精神撫慰金。

人夫主張婚外情使他精神受損，向姦夫索償20萬新台幣（約5萬港元）精神撫慰金。（示意圖/gettyimages）

姦夫辯稱不知對方有家室

人夫在庭上展示相關訊息，內容提及「你下次不要那麼用力、捏捏（胸部）會痛」、「你都捏很大力」、「我們要不要乾脆當炮友就好了，沒有期待我比較不會心累」、「喜歡從後面」等、被告更稱呼人妻為「寶貝」。被告卻辯稱，和人妻交往期間，不知道對方有家室。

法官裁定被告賠償12萬新台幣（約3萬港元）。（示意圖/gettyimages）

姦夫曾問：老公會不會生氣？

但法官認為，被告和人妻交往最少3個月，有一次相約出去，被告詢問「你老公會不會生氣？」，人妻當時沒有回答，認為根據常理，被告發現她沉默不語，理應估計到人妻已婚，另外，人妻如實向被告透露丈夫已經發現他們姦情，但被告仍然發送訊息，稱呼她為「寶貝」。

法官裁定被告行為顯然和普通朋友之間的社交往來不符，和人妻有不正當親密交往，侵害人夫的配偶權，賠償12萬新台幣（約3萬港元），案件可以上訴。

（綜合）