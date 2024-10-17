軍人酒後熊抱強吻陌生女　稱「斷片」否認犯案　CCTV影片揭真相

軍人理應嚴守紀律，知法犯法罪加一等！台灣1名現役男軍人去年7月陪同友人作客，因受到酒精影響而熊抱1名陌生女子，即使對方試圖將他推開，但男軍人反而更用力緊抱女子，甚至強吻其臉頰，過程被現場的閉路電視拍下。受害女子不甘受辱報案提告。男被告一度稱醉後沒有意識，並否認犯案，但現場閉路電視拍下案發過程，最終他在庭上認罪，並與受害女子達成和解，法官裁定強制猥褻罪名成立，判處有期徒刑6個月，緩刑3年，同時交付保護管束。



台灣有現役軍人受到酒精影響，不但熊抱1名陌生女子，甚至強吻對方，最終捱告。（示意圖/gettyimages）

熊抱陌生女子壓迫胸部

涉案37歲游姓現役軍人於2008年7月1日入伍，案發時在桃園某部隊服役，去年7月2日晚上，游男陪同友人前往另1名友人位於平鎮區的住所飲酒聚餐，結束後游男下樓遇到1名女子，未經對方同意突然用雙手正面熊抱女子，甚至壓迫其胸部。受害女子試圖推開游男，但竟被親吻臉頰。即使受害女子後來成功推開游男，但游男仍兩度嘗試再次熊抱女子，幸再遭推開，游男才悻然離開。

受害女子不甘受辱，事後報警求助。（示意圖/gettyimages）

閉路電視揭被告有意識地犯案

受害女子事後不甘受辱，在男友陪伴下向平鎮警方求助。游男接受調查時否認犯案，辯稱飲醉酒毫無意識，但警方翻查現場一帶閉路電視紀錄，見到拍下其犯案經過，確認事實真相，相信游男是有意識地犯案。

法官基於被告認罪，加上完成賠償，裁定強制猥褻罪名成立，有期徒刑6個月，但獲緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。（示意圖/gettyimages）

檢察官決定提告，案件在桃園地院審理，男被告承認罪行，並和受害女子達成調解完成賠償，法官相信被告為了逞一己私慾，違反受害女子意願而強制猥褻得逞，令到她身心受創，但被告已經認罪，加上努力彌補損失，考慮到被告沒有案底，因一時失慮而犯案，裁定強制猥褻罪名成立，有期徒刑6個月，但獲緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，案件可以上訴。

（綜合）