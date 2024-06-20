港鐵鹹豬手？大媽爭輸位斥男乘客非禮　被叫看CCTV咁反應笑爆網民

港鐵座位有限，搶位爭執常有。本港網絡昨晚就瘋傳1段影片，指有大媽「爭位」失敗後，控告港男「坐大髀非禮」，眼神相當凌厲。港男不甘被誣衊，提出報警及翻看車廂「CCTV（閉路電視）」，惟大媽即時「淆底」。拍片者形容「好X好笑，籍此表揚一下佢」。

影片引來網民熱議，不少人批評大媽做法離譜，「郁啲就話非禮」、「男人出街真係要小心」；但也有網民認為影片只看到爭執部份，並不完整，不宜「跟車太貼」。目前影片已被刪除。



港鐵座位有限，爭執時有發生。（資料圖片）

有港男於Facebook群組「香港突發事故報料區」發布影片，見到港鐵車廂內1對坐在座位上的大媽與大叔，正與樓主對峙，其間大媽眼神兇惡，多次指控他「鹹豬手」，又叫其他乘客「認住佢（樓主）」。看見樓主取出手機直播情況，大媽更「挑機」叫他不要中斷直播。後來樓主想下車，大媽揶揄「想去下1架車鹹豬手人？」。

樓主指，當時大媽大叔「爭輸位」，於是指控他「坐大髀非禮」。（Facebook群組「香港突發事故報料區」）

樓主於帖文補充，當時大媽大叔「爭輸位」，於是指控他「坐佢（大媽）大髀非禮佢（大媽）。他不甘被誣衊誹謗，建議大媽報警及翻看車廂閉路電視以證清白，惟大媽即時「淆底」，形容「好X好笑，籍此表揚一下佢」。

影片引來網民熱議，不少人批評大媽做法離譜，「咁都嗌非禮？」、「好無品！」、「男人出街真係要小心」。但也有網民認為影片只看到爭執部份，並不完整，不宜「跟車太貼」、「係咪有咩誤會？」。目前影片已被刪除。