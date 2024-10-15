質疑的士司機兜路　野蠻乘客怒嗆︰打死你　捱告即咁改口法官咁判

本港曾有的士男乘客質疑的士咪錶「跳得太快」，襲擊司機後搶車駛走，最終涉案被捕，台灣高雄同樣發生的士乘客不滿司機而鬧上法庭事件，該乘客懷疑司機故意繞遠路，向司機嗆聲「等一下就打死你」，甚至用200新台幣（約50港元）紙鈔向司機頭部砸過去，司機事後報案，涉案乘客在庭上辯稱沒有恐嚇意思，只是「吵架沒好話」，但法官裁定乘客明確令到司機感到恐懼，恐嚇危害安全罪名成立，判處拘役20日，但可以易科罰金2萬新台幣（約5,000港元）。



乘客懷疑司機故意繞遠路，嗆聲「等一下就打死你」，甚至用200新台幣（約50港元）紙鈔向司機頭部砸過去。（《降魔的》系列截圖）

案發本年4月3日凌晨零時許，45歲劉姓男子在高雄市鳳山區保泰路與自強路口處乘搭的士，登上由黃姓司機接載，其間劉男認為黃男故意繞遠路，當場質問對方，雖然黃男否認，但劉男明顯不信，直說「我等一下就打死你」、「還是我們要輸贏」，隨即取出200新台幣（約50港元）紙鈔，並向黃男頭部砸過去。

本港有的士男乘客質疑的士咪錶「跳得太快」，襲擊司機後搶車駛走，最終涉案被捕。（示意圖/資料圖片）

黃男不敢和劉男口角，等待劉男下車後，黃男手持車內「車cam」前往警局提告。案件在高雄地院簡易庭提堂，劉男否認恐嚇，辯稱的確說過「要打死你」等字句，但是「吵架沒好話，吵架哪裡叫做恐嚇」，只是和黃男爭執。

但法官認為，劉男說話內容客觀上足以令到黃姓司機感覺到生命受到威脅，從而產生畏懼，確定屬於恐嚇，判處恐嚇危害安全罪名成立，拘役20日，但可以易科罰金2萬新台幣（約5,000港元），全案仍可上訴。

（綜合）