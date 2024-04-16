疑妻子出軌 大馬醋夫「SM逼供」綑綁撕衫滴蠟持刀恐嚇 下場慘了
撰文：聯合新聞網
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馬來西亞有名男子，因為懷疑妻子外遇，竟持刀恐嚇、綑綁妻子雙手，還將蠟燭滴在妻子身上刑訊逼供，宣稱要將妻子燒死。
根據馬來西亞媒體報導，警方14日時接獲報案，一名35歲的婦女指自己遭到丈夫恐嚇和施暴，該名女子說13日晚間她正在睡覺，但丈夫突然持刀闖入房內，將她雙手反綁，逼迫她承認出軌。
受害婦人表示，除了持刀威脅，丈夫還扯斷了她戴的金項鍊與手鍊，隨後撕破她的衣服，將滾燙的蠟燭滴在她身上，強迫女子「認罪」，並揚言要燒死她。
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受害女子堅決否認丈夫對她紅杏出牆的指控，她後來藉著「尿遁」哀求丈夫鬆綁，隨後在逃脫過程裡奪取車鑰匙，驅車逃離住家前往警局報案。
根據馬來西亞警方公告，目前該女子已經送院治療，而其丈夫已經拘捕到案，男子恐將面臨恐嚇、蓄意傷人的指控，全案詳情正在調查中。
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