柬埔寨搗破非法代母集團！宿舍住13名孕婦　1方法招攬暗黑內情曝

柬埔寨近日搗破非法代理孕母集團，在當地1棟公寓內發現數十名女子合住，而其中13人正在懷孕，經調查發現1間總部位於泰國的代理孕母仲介，從網路上找來的這些女子，情況十分猖狂，警方隨即逮捕24名菲律賓藉及越南藉女子，指控她們涉收取違法報酬充當代理孕母。



柬埔寨有公寓內裏住了有24名女子，可是其中有超過10人正在懷孕，令人感到可疑。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，柬埔寨警方早前接獲舉報，得知坎達爾地區有棟公寓，內裏住了24名女子，可是其中有超過10人正在懷孕，十分可疑。

上月警方突擊搜查該棟公寓後，發現有20名菲律賓籍女子和4名越南籍女子，非法收取報酬充當代孕母，其中13名菲律賓籍女子正懷孕，警方將所有女子一併逮捕。調查發現，這些代理孕母是由1間總部設於泰國的代理孕母仲介公司，在網路上找來，而該公司為了避開法規，將代理孕母的宿舍設置在柬埔寨，待孩子出生後再將小孩轉賣。

警方調查揭發這些女子由非法代母集團經網上招攬回來。（示意圖／GettyImages）

13名孕婦或面臨5年徒刑

柬埔寨曾出現大量女子替外國人充當代母情況，當局為了打擊代母問題，2016年宣布禁止代孕交易，但並未對此設立專門法例，只可循人口販賣等法律來規管。

柬埔寨當地內政部官員表示，該13名懷孕的菲律賓籍女子，被指涉及人口販賣和性剝削，已於10月1日依《禁止人口販運和性剝削法》條款被起訴，最重可被判5年徒刑，至於沒有懷孕的7名菲律賓籍女子和4名越南籍女子，則可能被驅逐出境。