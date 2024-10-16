施政報告2024│鼓勵的士貼阿拉伯語資訊　「唔過海」廣東話音咁講

【施政報告2024／的士／阿拉伯語】為推動本港旅遊業吸引旅客，行政長官李家超今早（10月16日）於《施政報告》提出開拓中東和東盟旅客客源，營造友善環境，提升相關旅遊配套，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊等。



「鼓勵的士司機提供阿拉伯語」消息一出，隨即引起網民熱烈討論阿拉伯語版本「的士術語」，例如「唔過海」、「交更」、隧道費等，「『交更』阿拉伯話點講」、「『唔過海』呢」，更有網民利用網上翻譯軟件製作翻譯簡表，列出廣東話併音協助的士司機「速學」阿拉伯語，以便接客時方便溝通，結果笑翻全網。



不過，有報道引述政府人士指，上述措施並非要求的士司機學習阿拉伯語，而是讓在的士內張貼阿拉伯語告示，提供收費資訊等。



行政長官李家超於《施政報告》提出開拓中東和東盟旅客客源，營造友善環境，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊等。圖為李家超今年4月25日在禮賓府與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西姆·布代維會面。（政府新聞處）

施政報告2024旅遊｜鼓勵的士司機提供阿拉伯語資訊

行政長官李家超發表任內第3份《施政報告》，提出多項推動旅遊業發展措施以吸引旅客來港，包括開拓中東和東盟旅客客源，例如在機場提供阿拉伯語資訊，以及鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊。

特首李家超與亞拉伯國家十分友好，今年2月曾率代表到中東訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，以加強香港與兩國的貿易及聯繫，並爭取商機。（李家超FB圖片）

施政報告2024旅遊｜網民熱搜的士術語阿拉伯文版

不少網民關注「鼓勵的士司機提供阿拉伯語」問題，即時找出常用「的士術語」的阿拉伯文，並用Google翻譯配以廣東話及英文併音，列出讀音以協助的士司機「速學」阿拉伯語，例如：

●唔過海：لا أريد عبور البحر 阿呢嘟巴阿lu爸

●交更：تبادل المناوبة 搭巴Moon啦啦巴ti

●太近：قريب جدًا 阿Lee炆雀蛋

●太遠：بعيد جدًا Bye輪雀丹

●唔識路：لا أعرف الطريق 奶巴里fu雀巴li阿伯

不少網民稱單是試讀已笑翻，但也有網民認為要的士司機提供阿拉伯語資訊不現實，「完全唔現實」、「邊度學阿拉伯語？」、「考牌先要學阿拉伯語？」。

行政長官李家超於《施政報告》提出開拓中東和東盟旅客客源，營造友善環境，提升相關旅遊配套，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊等。（資料圖片）

不過，有報道引述政府人士指，上述措施並非要求的士司機學習阿拉伯語，而是讓在的士內張貼阿拉伯語告示，提供收費資訊等。

（綜合）