施政報告2024｜網熱搜簡樸房、按揭成數上限升　最關注這房屋政策

【施政報告2024】特首李家超今日（16日）宣讀新一份《施政報告》，提出放寬住宅物業按揭成數至七成；支援青年買居屋；訂立劏房標準，將合標單位名為「簡樸房」；減烈酒稅等。今次宣讀歷時間達2個多小時，網民熱搜「按揭」、「劏房」、「簡樸房」等關鍵字，在提及收緊公屋富戶政策、放寬住宅物業按揭貸款成數時，搜尋熱度即急升。



特首李家超今早11時起開始宣讀新一份《施政報告》，搜尋熱度隨即急升，並且在特首提到一系列房屋政策時，熱度即升至最高峰，可見網民最關注的仍是住屋問題。

▼10月16日 特首辦20圖解李家超施政報告▼



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今年《施政報告》房屋政策包括（部份）：

施政報告2024｜解決劏房/簡樸房

解決劏房問題：以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」，標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。

施政報告2024｜公屋/富戶

收緊公屋富戶政策：提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。

施政報告2024｜按揭貸款成數

放寬住宅物業按揭貸款成數：不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。

網民熱搜關鍵詞方面，「按揭」、「劏房」、「公屋」、「簡樸房」等都上榜，而「醫療」、「高才通」、「關愛隊」等搜尋量飆升。

▼10月16日 李家超施政報告懶人包▼



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比較近5年《施政報告》公布期間的網絡熱度，2023年《施政報告》的搜尋熱度最高，該份《施政報告》字數達5.7萬字，宣讀時間超過3小時。熱度第二高的是2022年《施政報告》，即特首李家超上任後首份《施政報告》。