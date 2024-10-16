施政報告2024｜劏房改名「簡樸房」 設4標準　網民：改名就解決？

【施政報告2024／劏房／簡樸房／房屋問題】劏房問題在香港備受關注，行政長官李家超公布新一份《施政報告》，宣布政府決定以立法方式制訂「住宅樓宇分間單位出租制度（劏房）」，「合標單位」將名為「簡樸房」。



劏房改名「簡樸房」消息一出引來網民熱議，「劏房已經唔存在」、「換個名，又解決一個問題」、「改名。劏房從此變歷史」、「要幾癲先會幫劏房正名……」。也有網民建議改名做「簡樸·壹居」，令名字更典雅。



行政長官李家超公布新一份《施政報告》，宣布政府決定以立法方式制訂「住宅樓宇分間單位出租制度（劏房）」，「合標單位」將名為「簡樸房」。（資料圖片）

施政報告2024房屋｜合標劏房改名「簡樸房」設4項最低標準

行政長官李家超公布新一份《施政報告》，宣布政府決定以立法方式制訂「住宅樓宇分間單位出租制度（劏房）」，「合標單位」將名為「簡樸房」。

李家超表示，現時不同「分間單位（劏房）」情況差異很大，包括在消防、通風、面積，以至是否有獨立廚廁或廚廁合併等方面，有必要訂立「最低標準」，取締不適切單位。他指出，現約有110,000戶人家居住在「分間單位」，顯示「分間單位」有實際需求，由於把原有單位分間後出租的租金總收入比整個沒分間單位出租高出很多，業主有很大經濟誘因經營這類租賃，故適當規管會讓出租的「簡樸房」在符合標準下滿足市場需求。

李家超表示，現時不同「分間單位（劏房）」情況差異很大，包括在消防、通風、面積，以至是否有獨立廚廁或廚廁合併等方面，有必要訂立「最低標準」，取締不適切單位。（歐嘉樂攝）

施政報告2024房屋｜不合標劏房須改建 設寬限期

李家超續說，不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。

他指出，會給予現行住宅樓宇分間單位業主時間進行所需工程，法例會設寬限期，其間不就違法出租採取執法行動；政府會為此設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期。

李家超強調，登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記，而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。他補充，由於新進入市場的分間單位必須是已獲認證為符合標準的「簡樸房」，而已登記的現有單位必須改建為合標的「簡樸房」，否則寬限期過後業主繼續出租不合標單位便屬違法，相關單位會有序被取締，因此不合標的住宅樓宇分間單位數目會逐步減少，直至清零。

劏房改名「簡樸房」，網民熱議紛紛。（資料圖片）

施政報告2024房屋｜網民：改名就成功解決劏房問題

劏房改名「簡樸房」，網民熱議紛紛，「劏房已經唔存在」、「解決劏房問題」、「只要正名，劏房問題已經解決」、「換個名，又解決一個問題」、「改名。劏房從此變歷史」、「係咁整啲新Terms出嚟」、「唔合資格叫咩？」、「要幾癲先會幫劏房正名……」、「籠屋＞劏房＞簡樸屋」、「笑死，完全冇解決劏房問題，仲要改名美化咗！」。

也有網民建議改成更典雅名字，「簡樸·壹居」、「簡約劏房」。