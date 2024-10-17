港鐵旺角站長裙女疑吸煙　途人遭嗆到咳嗽　附例列明可罰$XXXX！

港鐵範圍內不准吸煙，違者可被檢控罰款！網上流傳1張照片和1條影片，顯示1名長裙女子在港鐵旺角站內手持香煙，雖然未有吸食動作，但香港疑已燃點，片中更傳出咳嗽聲，疑有途人被二手煙嗆到不適。



帖文引來網民熱議，有人聲稱認出片中女子經常在旺角站或油麻地站出現，「上次喺東鐵，見到個女人擔住煙一出車廂就即刻點火」、「有人臨上巴士前扯口勁嘅，上到車就噴」，不少人直斥其行為缺德，直指要「罰錢啦！」。



根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。



網傳相片顯示，長裙女子手持香煙行經港鐵旺角站。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

疑有途人被二手煙嗆咳嗽

相關照片和影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，該名長裙女子一直背對鏡頭，看不到容貌。只見長裙女行經港鐵旺角站，手持香煙走近買票機購買車票，雖然未見她吸煙，但手上香煙疑已燃點，片中更有人傳出咳嗽聲，疑有途人被二手煙嗆到不適，但全程未見港鐵職員上前勸阻。

長裙女手持香煙走近買票機購買車票。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民都怒斥長裙女行為缺德，有人聲稱認出她不時在旺角站或油麻地站出沒，曾見她下車後即吸煙，可見煙癮頗大，又指在室內公共場所吸煙已肯定犯法，「報警，睇佢可以點？」、「有5,000蚊喺身，怕咩？」。有網民指下次遇到同類情況，應迅速通知港鐵職員處理，因根據港鐵附例，違例點煙或吸煙者，都可被罰款5,000元。

（綜合）