29歲正妹不飲手搖不食炸物　罹患「乳癌大魔王」　花費過百萬保命

不少人保持良好生活習慣，希望活得健康，但癌魔總是無情侵襲。台灣1名女子日前出席有關乳癌的記者會，以病友身份透露，2年前正值29歲，意外摸到左側乳房硬塊，確診患上被指是「大魔王」的三陰性乳癌，腫瘤達到2.8厘米大，接受切除腫瘤手術和17次免疫治療，花費500萬至600萬新台幣（約127萬至150萬港元）等工作積蓄和保險，最終2年間戰勝癌魔。



女病友慨嘆自己體檢一直正常，不飲手搖飲品，不太吃炸物，但都中招，希望當局盡快將乳癌用藥納入全民健康保險給付範圍內。



三陰性乳癌復發率較高，容易轉移到腦部和肺部等其他器官，復發率達到5成，而且集中在發病後5年內，確診年齡多在44至54歲。（示意圖/gettyimages）

保持良好生活習慣 確診患上三陰性乳癌

31歲乳癌病友柔柔（化名）日前出席記者會時表示，自己保持良好生活習慣，連續6年身體檢查正常，沒有乳癌家族史，不飲手搖飲品，不太吃炸物，雖然在新竹科學園區的工作壓力頗大，但自己性格樂天，透過不同方式紓壓，理應身體健康。

柔柔憶迹2年前剛過29歲生日，洗澡後保養身體，摸到左側乳房有硬塊，經超音波檢查後屬於良性腫瘤，在親友建議下再次接受檢查，確診患上三陰性乳癌。

乳癌病友柔柔花了500萬至600萬新台幣（約127萬至150萬港元）等工作積蓄和保險，最終成功保命。（網上圖片）

女病友花費過百萬 憑一席話堅持

柔柔指自己獲悉罹癌時，心中一片空白，三陰性乳癌更是乳癌中的「大魔王」，自己在台北1間醫院接受治療，醫生提醒她切勿恐慌，繼續保持樂觀態度，個案管理師更指，「只要是人就會生病，要有堅強的意志才能打倒病魔」，柔柔本身埋怨為何罹癌，加上奔波往返新竹和台北，需要極大意志，憑住個案管理師一席話才能堅持。

柔柔接受8次免疫治療，腫瘤由2.8厘米縮小至0.5厘米，淋巴結擴散情況亦被控制，接受手術切除腫瘤後，再接受9次免疫治療，花了500萬至600萬新台幣（約127萬至150萬港元）等工作積蓄和保險，最終成功保命。

柔柔指出，乳癌病友年齡下降，加上人數眾多，大量病人無力負擔治療費用，失去求生意志，希望全民健康保險盡快將乳癌用藥納入給付範圍內。

立法委員陳菁徽（左四）和乳癌病友柔柔（右一）希望，三陰性乳癌輔助治療納入健保給付。（網上圖片）

三陰性乳癌復發率高 尚未納入健保給付

立法委員陳菁徽表示，癌症早期篩檢是防治重點，尤其是乳癌，治療結果在罹癌不同期數差異很大，她已經提案希望癌症篩檢補助下修至40歲，希望幫到癌症患者盡早用藥。

三陰性乳癌指雌激素（ER）、黃體素（PR）和第二型人類上皮生長受體（HER2）等3種受體均呈現陰性，相比起其他類型乳癌，三陰性乳癌復發率較高，容易轉移到腦部和肺部等其他器官，復發率達到5成，而且集中在發病後5年內，確診年齡多在44至54歲，但開始有年輕化趨勢。早期三陰性乳癌患者可以接受免疫藥物和化療，但術前術後輔助治療尚未納入健保給付。

（綜合）