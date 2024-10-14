梳化不要這樣坐！醫生警告這樣坐梳化恐患肺癌：危險　注意6症狀

台灣56歲藝人汪建民日前不敵肺腺癌離世，引起外界對肺癌關注。台灣有胸腔外科醫生就發文講解肺癌問題，指出有2個「肺癌因子」並不為人熟悉，當中除了「肥胖」，原來錯用這種家具也可能「出事」。而根據本港醫院管理局資料，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個肺癌症狀，就要及早求醫。



肺癌是常見癌症。（示意圖）

醫生揭2容易忽視肺癌危險因子

台灣胸腔外科醫生杜承哲於Facebook專頁「杜承哲醫師」發文講解「肺癌」成因，提到有2個「你可能不熟悉」的肺癌因子 ── 「肥胖」和「沙發（梳化）」。

「肥胖」方面，杜醫生指出，「肥胖」是肺癌獨立風險因子。他解釋，「總脂肪」和「飽和脂肪」攝入量，與罹患肺癌風險相關，而「腰圍」是「肥胖」較具體指標數字，建議男性腰圍宜小於90厘米，女性腰圍應小於80厘米。

杜醫生指出，「肥胖」和「沙發（梳化）」是患肺癌「危險因子」。（示意圖）

這樣坐梳化或患癌

至於「沙發」，杜醫生表示，身體活動已被證實可以降低罹患肺癌風險，久坐則被發現與多種癌症發生率相關，形容「沙發就跟微波爐、網球拍一樣，都是人類發明的工具。正確的使用就是安全的，不正確的使用才會影響到你」，提醒「該站起來的時候就站起來！」。

杜醫生表示，身體活動已被證實可以降低罹患肺癌風險，久坐則被發現與多種癌症發生率相關。（示意圖）

杜醫生另提及預防癌症方法，包括戒煙；避開污染源；多攝取花椰菜、甘藍菜等十字花科蔬菜；減少加工食品和油炸食品；多活動避免久坐；以及增加自己抗癌、抗氧化能力，減少不必要自由基等，「都是很好的做法喔」。

留意肺癌6個常見症狀

如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。（示意圖）

根據本港醫院管理局「智友站」網頁，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。

肺癌6個常見症狀▼▼▼

1）身體時常感到疲倦

2）食慾不振、體重下降

3）持續咳嗽

4）氣喘

5）痰中帶血

6）胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛



「智友站」又提到，若病人癌細胞已擴散，可能會出現「頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹」、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。