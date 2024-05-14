2孩母患乳癌「腫瘤已吃出來」嚇呆醫　拖2年才求診終病逝原因心酸

病向淺中醫，萬勿拖延！台灣有醫生分享延誤治療最終病逝個案，1名30多歲的2孩之母因乳癌求診，但她就醫時，10多厘米大腫瘤已侵蝕至乳房皮膚，而且乳癌已轉移至身體多處。醫生追問下得知她拖延治療背後竟藏心酸原因，原來她不想影響孩子心情，先等孩子們相繼完成中學及高中升學試才求醫，這一拖就是2年。縱然她之後積極接受治療，但時機已過，最終不幸病逝。



台灣陳榮堅醫生在節目《健康晚點名》中分享乳癌病例時，提到1個延誤治療個案。（「健康晚點名」YT影片截圖）

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫生在節目《健康晚點名》中分享乳癌病例時，提到1個令他「非常揪心」的病患。他表示，該患者是位30多歲媽媽，入院檢查時腫瘤已從內侵蝕至乳房皮膚，「整個腫瘤大概10幾厘米，都已經吃（侵蝕）出來」。陳榮堅留意到她求診時異常氣喘，進一步檢查後確定其乳癌已轉移至肝臟、肺部及骨頭。

陳榮堅相當吃驚，想知道對方為何拖延至今才求醫，「一般人起碼（腫瘤）破爛出來的時候，你就知道要就醫」。他詢問後才得知心酸事實，原來女病患育有2個孩子，她很擔心診斷或治療過程期間會影響到孩子心情，所以就算剛開始摸到乳房有硬塊時，仍安慰自己沒關係，到後來腫瘤逐步影響表皮，她就一直用藥膏去塗抹患處；最後足足拖了2年，先等較小的孩子完成中學升學試，再等較大的孩子考完高中升學試，她才去求診做治療。

遺憾的是癌細胞已經擴散得太嚴重，即使她很努力接受治療，在3、4個月後還是撒手人寰。而她病逝後，2個孩子得知實情也非常自責。

陳榮堅解釋，隨着醫療科技進步，乳癌治療已非常簡單；如果病患在早期發現時接受治療，先住院1天準備翌日手術，然後術後1天就可出院，亦即只需3天時間就可回家，「而且是活動自如」，所以患者不必過於憂慮會影響作息及家庭。

陳榮堅又建議女士要定期檢查，包括每月自我觸診檢查。（GettyImages）

陳榮堅又建議女士要定期檢查，包括每月自我觸診檢查，有異常者就應去求診。他指有些女士不太懂硬塊觸感，形容硬塊就像閉眼時用手指輕摸眼球的觸感。而除了自我檢查，他建議30歲以上女士每半年進行1次乳房超聲波檢查，40歲以上則每2年拍攝1次X光照。

（健康晚點名）