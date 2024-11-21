倉庫起火傳爆炸聲！私家車亂泊擋消防車　居民合力「翻車」被大讚

團結就是力量！四川當地倉庫較早前晚上起火，現場火勢猛烈更傳出爆炸聲，多輛消防車趕去現場時，有輛銀色私家車不當泊車擋住了消防車道，8名居民見狀合力將私家車推翻讓出車道。當地消防指，火災涉及面積約200米，現場居民幫忙下只花了1分鐘就清出通道，火勢才沒有蔓延開去，讚揚居民們高度配合，而涉事車輛在移動過程中右後視鏡受損，事後車主自行駛離現場。



四川遂寧市船山區有1間倉庫突然失火，當時火勢很大，還傳來爆炸聲。（影片截圖）

四川遂寧市船山區有1間倉庫突然失火。（影片截圖）

私家車亂泊擋消防車

內媒報道，四川10月14日晚上8時許四川遂寧市船山區1個倉庫起火，現場傳出影片，顯示有銀色私家車不當停泊擋住車路，令消防車無法趕到現場，結果7、8名居民合力將私家車推翻，讓消防車通過。

現場居民指，當地火勢猛烈，火焰高達7、8米，還傳出爆炸聲，幸好大家團結合力移開車輛。遂寧市船山區消防救援隊回應內媒指，他們接報後出動多輛消防車，但都被涉事車輛阻擋，現場民眾協助下，他們只花約1分鐘即移開車輛，搬移過程中私家車只有右倒後鏡受損，其後車主自行駛離現場。

8名居民將擋路的私家車推翻，讓後方的消防車可以通過。 （影片截圖）

消防大讚居民們高度配合

消防續指，火災面積約200米，起火倉庫內的小家電受損嚴重，他們當晚9時將火撲熄，形容是居民伸出援手才令火勢未蔓延開去，讚賞居民們在緊急情況下高度配合和迅速行動，是減低災害損失的關鍵因素。

（綜合）