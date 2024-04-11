佐敦華豐大廈火警│火災傷亡年升3成　創10年新高　油尖旺屬高危？

本港近日接連發生嚴重火災，包括昨日（4月10日）佐敦華豐大廈奪命三級大火，造成5死40傷，而周二（4月9日）洪水橋房協地盤亦發生四級火警，大火持續42小時才救熄。

消防處紀錄顯示，去年火災總次數、三級或以上火警宗數（註：不包括警鐘誤鳴及或虛報火警）均見回升，而火災傷亡人數更是大幅反彈，按年增加接近三成，相信與市民恢復日常生活及經濟活動有關。比較各區情況，華豐大廈所在的油尖旺區，無論是火警召喚，還是消防安全投訴數字均是全港最高，情況值得關注。



據消防處統計，撇除警鐘誤鳴及虛報火警，2023年本港錄得5,068宗火警，較2022年的4,819宗，增加249宗或5.2%。

佐敦華豐大廈三級火 消防升雲梯救人



+ 2

當中三級或以上火警方面，2023年多達9宗，按年增加4宗，相信與恢復日常生活及經濟活動有關。去年9宗三級或以上火警中，3宗於工廠火警，而住宅、建築地盤、寮屋（商業/倉庫）亦分別錄得2宗。消防處指，去年三級或以上火警多數與電力使用有關，處方表示會透過不同方法提升市民安全意識。

洪水橋地盤長命四級火 燒逾40小時才救熄



至於今年火警統計數字雖尚未公布，不過單計4月至今，就已發生佐敦華豐大廈三級火警，以及洪水橋房協地盤四級火警，即兩宗三級或以上火警。

值得留意的是，過去數年疫情期間，火災傷亡人數呈下降趨勢，惟至2023年卻大幅反彈，由前一年的315人增至406人，增幅達28.9%，相信與市民恢復日常生活及經濟活動有關。去年火災傷亡個案中，受傷市民361人，喪生巿民31人，兩個數字均創下10年新高。

比較各區情況，發生奪命大火的華豐大廈所在的油尖旺區，2023年前3季火警召喚錄2,651次，是全港最高，遠超過排第2的元朗（2,022次）及排第3的中西區（1,947次）。事實上，油尖旺區是本港重點商業區之一，同時也是人口稠密的住宅區，區內火警情況亦較頻繁。

佐敦華豐大廈三級火受影響居民



此外，油尖旺區消防安全投訴個案亦是全港最多，以2022年4至6月的統計為例，油尖旺區有295宗，遠多於排在第2、3的東區（229宗）及深水埗區（205宗）。