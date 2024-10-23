新手爸撿屍醉酒正妹　旅館無空房竟帶到這裏硬上　1原因竟判緩刑

他剛為人父，竟然做出性侵醉女生的獸行！台灣1名任職工程師的新手爸爸，到夜店喝酒時，在店外發現1名醉到不省人事的正妹，竟然起了淫念伸出狼爪「撿屍」。新手爸將醉娃帶到旅館，得知沒有空房後仍不死心，竟然直接將受害人帶到戶外逞慾，受害人痛到酒醒後逃離現場及報警。



涉案人父事後被捕，因與女受害人達成賠償和解，最終被判處乘機性交罪名成立，1年8個月有期徒刑，但緩刑3年。



新手爸把受害人帶到旅館，獲知沒有空房後，竟將受害人帶到戶外性侵。（示意圖/gettyimages）

受害人痛醒後逃離現場

根據判決書，姓邱男被告是接案工程師，每月收入大約5萬至8萬新台幣（1.3萬至2萬港元左右），需要扶養新生兒。案發於2022年12月，邱男與朋友到信義區1間夜店喝酒，玩到凌晨4時獨自離開，在店外發現1名醉醺醺女子在等待的士，邱男色心大起，佯裝成其友人，趁機和對方一同登上的士，繼而前往旅館。

去到旅館後，邱男獲悉沒有空房，竟將女生帶去附近廣場一角隱蔽處，趁沒有人走近而硬上性侵得逞。女受害人被性侵時因疼痛而驚醒過來，連忙推開邱男逃離現場，同時致電向友人求助及報警，警方事後將邱男拘捕。

法官判處被告乘機性交罪名成立，1年8月有期徒刑，但緩刑3年。（示意圖/gettyimages）

案件在台北地院提堂，法官認為邱男滿足自身慾望，酒後性侵女受害人，造成其身心受傷，但法官考慮到邱男的背景，包括需要扶養新生兒，落網後承認罪行，並與受害人達成和解和全額賠償，獲得對方同意給予緩刑，最後判處乘機性交罪名成立，1年8月有期徒刑，緩刑3年，全案仍可上訴。

（綜合）