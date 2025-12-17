撿屍活春宮│醉女遭撿屍下藥性侵直播 200觀眾無人報警 結局悲慘
撰文：布萊恩
出版：更新：
令人髮指！韓國早前發生駭人性侵案，1名30多歲金姓男子，「撿屍」1名喝醉酒女子並餵吃安眠藥，待女子失去意識後，金男竟性侵女子並全程直播，更令人心寒的是，其間有超過200人觀看，卻沒人報警。直至受害女子發現影片，才驚悉自己被性侵，立刻報警。目前警方已拘捕涉案男子，但他否認犯罪，辯稱性行為和直播都是在雙方同意情況下進行。
醉酒韓女遭撿屍性侵 200人看直播
綜合韓國媒體報道，該名30多歲金姓男子涉嫌「撿屍」1名喝醉酒女子，餵對方服用安眠藥，待女子失去意識無法反抗時性侵，同時在網上全程直播。其間有200多名網民觀看直播，卻沒人出聲阻止或報警舉報。
受害人：為什麼那200人對我坐視不理？
受藥物影響，受害女子對被性侵一事毫不合情，「我真的什麼都不記得了」，直至她發現涉事影片，才驚悉自己被性侵，驚恐得立刻報警。她又擔心影片外泄會對她造成二次傷害，又悲嘆「為什麼那200名網民看到事情發生，但對我坐視不理？」。
男疑犯稱雙方自願沒性侵
當地警方9月9日以強姦和強迫猥褻罪拘捕金男，調查期間發現金男還涉嫌性侵另1名女性。不過據報金男否認犯罪，辯稱性行為和直播都是在雙方同意情況下進行，沒有脅迫。
