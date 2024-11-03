年底前這些生肖最易病　「他」健康運極差　情緒壓力大恐隨時爆煲

2024年是龍年，犯太歲和正沖太歲的屬龍和屬狗的人在今年都要特別注意，而接近年尾，除了這兩個生肖，台灣命理師湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享，年底前還有這三個生肖需要注意身體健康。



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▍虎／情緒壓力

屬虎的人在下半年會有情緒壓力突然爆炸的情況， 無論是工作、家庭或是情感都容易讓你心煩意亂。老師提醒表示不要自己一個人扛起所有壓力，凡事量力而為就好。

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▍馬／體抗力弱

屬馬的人因為抵抗力較低，出入人多的地方容易生病，平常多補充維生素維持健康。除了抵抗力低以外，也要注意心血管疾病，特別是現在正逢秋冬節氣，溫差比較大，要謹慎。

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▍蛇／病符入命

屬蛇的人2024年一整年都需要注意健康相關問題，各種大病小病一直來，甚至還會有舊疾復發的狀況， 在感冒和筋骨方面要注意，特別是家中有歲數較高的長輩，一定要注意走路以及上下樓的安全。

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