驚險影片曝光！女童碼頭嬉水下秒遭巨浪捲走　英勇市民跳海救命

英國發生巨浪捲走少女驚險意外，幸有旁觀者及時跳入海中救一命，事發時的驚險影片在網上瘋傳！事件於本月初發生在英國西南部德文郡一處碼頭，當時正值風暴來臨及潮漲，不少人站在碼頭上觀浪，當中4名孩童沿斜路走近海邊嬉水，不時有大浪撲至，十分危險。其後1名女童被巨浪捲走，初時仍能拉住鐵欄，但下秒已再被強力的水流捲進海中，在最危急的時刻，幸現場有人跳入海中，冒險將女童及時救回岸上，才不致發生悲劇。事後當局隨即呼籲市民不要輕視巨浪的威力，如有人在岸邊進行跳水或進行玩浪等危險行為，將會被罰款1,000英鎊（約9,932港元）。



碼頭上有大批市民站在碼頭上觀浪，但該4名孩童卻沿斜路走到海水接壤位置，追求海浪近距離迎面而至的刺激感，其後最近海的女童被大浪捲走。（影片截圖）

綜合外媒報道，本月3日傍晚7時，4名孩童在伊爾弗勒科姆港的碼頭嬉水，當時正值有風暴迫近，並且在潮漲時間，現場有大批市民站在碼頭上觀浪，但該4名孩童卻沿斜路走到海水接壤位置，追求海浪近距離迎面而至的刺激感。初時海浪只衝到膝蓋位置，後來愈趨猛烈，衝上岸時能將整個人覆蓋，但孩童似乎仍意識不到危險，更多次走向前迎接巨浪。

其中走得最近海的女童突然被巨浪沖倒，失足後捲出海，但她仍奮力抓住鐵欄，但在浪水拉力中未能抓緊而沒入海中。從事發時的影片可見，當時海水已上升到幾乎淹沒碼頭的行人步道，女童被捲入海中載浮戴沉，而水流將她愈拉愈出，漸漸遠離碼頭，情況十分危急。

其時碼頭上觀浪的人群紛紛返回安全地方，亦有人趕往呼救及取救生物資，當時女童已被捲到碼頭最末端位置，如再不救援恐會迅速捲入海中深處。現場有旁觀者見狀，冒險跳入海中拯救，當時亦有人取來救生圈，拋入海中協助救人，幸最終趕及在女童被沖到遠處前將她救起。4名孩童經檢驗後，證實身體沒有大礙。

德文郡的伊爾弗勒科姆港是旅遊聖地。（網上圖片）

據悉當地常有年輕人不理勸告到海邊玩耍，例如從高處跳入水中或進行其他危險活動。當地港務長呼籲市民不要輕視海洋的力量，並表示根據法例訂明，未經港務長許可，在港口跳水、潛入和游泳，一經定罪可被處1,000英鎊（約9,932港元）的罰款。