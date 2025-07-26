這些數字和年份是12生肖的財運大忌　屬虎一原因易得罪人損運程

想要讓事情更順利，選用適合自己的數字，幫自己開運，是最簡單又不花錢的好方法。科技紫微網就透過五行生剋與生肖沖合的推算，告訴你這些忌諱與有利的數字、顏色、方位、年份，記住可減少很多困擾，護佑前程順遂無憂，生活如意幸福。



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生肖鼠

忌諱數字：0、5

吉利數字：2、7

幸運顏色：黑、藍、灰

吉運方位：正北方



屬鼠人具有天生的聰明才智和活力，適應能力強，喜歡社交，因此人際關係還不錯。但是，由於做事情時心氣較高，利欲心較重，容易偏激，會因為爭強好勝而闖禍。

屬鼠人在龍年、猴年與牛年通常會有不錯的財運和事業運；但在鼠年、兔年、羊年、雞年則可能面臨一些挑戰，包括健康、財產方面的影響。在前行的路上，應該找對方向和目標，堅定自己的信心便會風調雨順。

生肖牛

忌諱數字：3、8

吉利數字：0、5

幸運顏色：黃、橙、棕

吉運方位：東北方、西南方



屬牛人以踏實、熱情、忠厚老實和勤儉持家而聞名，他們保守誠懇，認真專一，透過努力付出能夠過上多姿多彩的生活。

不過，有時候也需要經歷一些困難和等待的時期，這段時間可能會漫長而枯燥。然而，正是在等待的過程中他們能夠積累經驗，獲得新的機會，之後他們的生活將會一帆風順，福祿雙全。

在蛇年、雞年與鼠年，屬牛人通常會享受極佳的運氣；而在牛年、羊年、馬年、狗年和龍年則可能面臨凶多於吉的挑戰。

生肖虎

忌諱數字：4、9

吉利數字：3、8

幸運顏色：青、綠、翠

吉運方位：正東方、東南方



屬虎人在生活中很講義氣，做事還很有魄力，說一不二，待人仗義，所以朋友很多。但是由於個性有點高傲，有時會無意中得罪人，然後因小人迫害而處處碰壁，若不想改變性格，只有熬過困境才能迎來新的好運。

屬虎人在狗年和馬年往往事事順利，在兔年則財運比較旺盛，而在虎年、猴年、蛇年和豬年則可能面臨凶多於吉的挑戰，健康也可能受到影響。

生肖兔

忌諱數字：4、9

吉利數字：3、8

幸運顏色：青、綠、翠

吉運方位：正東方、東南方



屬兔人心思細膩，待人謙遜，做事謹慎，很招人喜歡，不僅與父母緣深，還能得到兄弟姐妹的幫助。但是，多愁善感也是他們的性格弱點，情感豐富，容易受到情緒波動的影響，可能會對自身健康造成問題。

婚姻方面也可能會出現問題，因此，需要保持堅定的意志，切勿為情所傷，要學會自我保護。屬兔人在羊年、豬年與狗年通常會受到福星的眷顧，諸事順利，但在兔年、雞年、鼠年、龍年和馬年可能會遇到一些不順利的情況。

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生肖龍

忌諱數字：3、8

吉利數字：0、5

幸運顏色：黃、橙、棕

吉運方位：東北方、西南方



屬龍人具有極強的正義感，勇敢精進，但有時候過於堅持己見，不善於聽取他人的建議。特別是在中年創業階段，可能會遭受較大的財務損失，儘管他們機智敏捷，才智出眾，但過於自信可能會導致遠大的理想和抱負落空。

正如俗話所說，聽人勸吃飽飯，多傾聽他人的意見，特別是年長者的經驗和建議，會對他們產生極大的益處。屬龍人在猴年、鼠年、雞年通常會有財源滾滾，而在龍年、狗年、兔年、牛年運氣則不太順利。

生肖蛇

忌諱數字：1、6

吉利數字：2、7

幸運顏色：紅、桃、紫

吉運方位：正南方



屬蛇人做事注重高效，具有極高的悟性和警覺性，為人充滿魅力。但需要注意，可能會面臨情感上的困擾，這可能會影響自身的運程和事業，因此需要小心應對不良桃花和避免婚外情的誘惑。

屬蛇人在雞年、牛年通常會享受極佳的運氣，在猴年將有事業提升，然而，在蛇年、豬年、虎年可能會遭遇財富或事業上的挫折。堅守本心，不被迷惑，如果中年家庭穩定，那麼老年時期將能享受天倫之樂。

生肖馬

忌諱數字：1、6

吉利數字：2、7

幸運顏色：紅、桃、紫

吉運方位：正南方



屬馬人天生勇猛精進，具備強烈的責任心和上進心，但需要注意避免與生肖鼠（六沖）、牛（六害）、馬（三刑）的人合作，因為這可能導致經濟利益受損甚至健康問題。屬馬人個性自由奔放，擁有強大的創造力，男性通常豪爽灑脫，事業心強，女性則熱情浪漫，喜歡結交朋友。

一生中會經歷很多大起大落，會有許多成功與失敗，因此，劫難往往伴隨著機遇的到來，需要謹慎地做出選擇。屬馬之人在虎年、羊年與狗年運氣大多不錯，而在馬年、鼠年、牛年與兔年會多變故，需隨機應變，將變動看成是突破的機會，則萬事翻新！

生肖羊

忌諱數字：3、8

吉利數字：0、5

幸運顏色：黃、橙、棕

吉運方位：東北方、西南方



屬羊人一般性情溫順，善良慷慨，並富有同情心，但同時也很精明，懂得算計。可能會在年少時面臨一些困難，因此在選擇專業時需要謹慎，以避免未來的麻煩，一旦步入社會，則需要小心避免被不良公司欺騙。

如果不幸受到欺騙甚至捲入官司，要迅速解決問題，年輕的時候重新開始，中年後運程會逐漸好轉，事業也會有所成就。在豬年、兔年，屬羊人往往會有不錯的財運，在馬年則官祿運不錯。而在羊年、牛年、狗年、鼠年多有不如意。

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生肖猴

忌諱數字：2、7

吉利數字：4、9

幸運顏色：白、杏、金、銀

吉運方位：正西方、西北方



屬猴人頭腦聰慧，反應敏捷，充滿才華，面臨的困難主要是由於經驗不足所致，可能會導致事業的下滑、財運和人際關係的變動。不過，屬猴人天生聰明活潑，喜歡競爭，如果能找到一個引領他們走向正確道路的支持者，就能夠擺脫困境。

在鼠年、龍年與蛇年，屬猴人的運程通常會比較順暢，而在猴年、虎年、豬年可能會感到身心疲憊。

生肖雞

忌諱數字：2、7

吉利數字：4、9

幸運顏色：白、杏、金、銀

吉運方位：正西方、西北方



屬雞人做事穩重可靠，擁有極強的領悟力和出眾的才華，一生較為平順。不過，他們有時會容易生氣，做事有些偏執，這可能會影響身體健康，容易患疾病，要改善自身的健康狀況，事業才能上升，家業才能興旺。

在牛年、蛇年屬雞人會遇到三合吉星，在龍年遇六合吉星，事情通常順利，而在雞年、兔年、狗年和鼠年可能會面臨一些挑戰。

生肖狗

忌諱數字：3、8

吉利數字：0、5

幸運顏色：黃、橙、棕

吉運方位：東北方、西南方



屬狗人天性勤勞，正直坦率，為人光明磊落，一生都會努力工作，勤勤懇懇，待人誠實友善。然而，由於他們的優秀，可能會招致小人的嫉妒和暗中設下的障礙，因此，需要分清貴人和小人，減少不必要的社交關係。

在虎年、馬年與兔年，屬狗人往往會享受到大吉大利的運程，而在狗年、龍年、牛年、羊年、雞年則可能運氣不佳。

生肖豬

忌諱數字：0、5

吉利數字：2、7

幸運顏色：黑、藍、灰

吉運方位：正北方



屬豬人性格沉穩，心地善良，但對人缺乏防備心，因此在剛步入社會的時候，由於缺乏經驗，容易誤入歧途。在做事和待人處事時，需要有自己的原則，不輕易被他人所左右，保持低調有助於避免危險，而在經歷大難之後必然會有好運降臨。

在兔年、羊年與虎年，屬豬人往往會運行正財，而在豬年、蛇年、猴年和虎年則事情多不太順利。

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