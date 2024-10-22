港媽送返學女兒坐輕鐵關愛座！阿婆訓斥叫讓座　唔肯坐其他位超狂

只要有需要，任何人都可以坐關愛座，並非老年人的專利。1名港女在網上表示，日前乘搭輕鐵上班，有女童坐在關愛座，而當列車到達鳴琴站時，1名婆婆上車即批評港媽容許女兒坐關愛座，認為「呢啲座位係畀老人家坐㗎嘛！做咩畀你個女坐落去呀？」。其他乘客看不過眼，直言前方都有空位，但婆婆堅持要坐關愛座，就連港女讓位，對方仍然「企喺度指手劃腳」。



網民看完帖文都狠批婆婆所為，「我見過啲阿婆有關愛座唔坐，係要衝去普通座位同其他人爭」、「佢要坐，可以搭的士」、「恃老賣老」。



婆婆指責港媽容許女兒坐輕鐵關愛座，狠批「呢啲座位係畀老人家坐㗎嘛！做咩畀你個女坐落去呀！」，其態度令其他乘客看不過眼。（示意圖／資料圖片）

車上有其他座位 婆婆堅持要坐關愛座

樓主在facebook群組「真.屯門友」發帖，指早上8時許正值上班上學的繁忙時段，她乘搭輕鐵505綫上班，當到達鳴琴站，１名目測年約70歲至80歲婆婆上車，她進入車廂即指責1位年輕媽媽容許女兒坐關愛座，狠批「呢啲座位係畀老人家坐㗎嘛！做咩畀你個女坐落去呀？」。

當時有1名男乘客在阿婆身後，指出「呢個位係任何一個有需要嘅人都可以坐，唔一定係老人家坐㗎！行前少少有位坐啦！」，但阿婆拒絕，一直要求對方拉走女兒起身，讓出關愛座。

港媽見狀嘗試想拖女兒起身。（示意圖／gettyimages）

樓主讓座 婆婆不領情

樓主形容，該名港媽「當時攞住個女嘅書包，仲有幾袋嘢喺手」，表現手忙腳亂，嘗試想拖女兒起身。樓主眼見差不多到站下車，就向阿婆表示「我落車啦，你坐我個位啦！」，車門關上時，樓主仍然見到阿婆站立指手劃腳，沒有接受到樓主好意。

帖文引來大量網民討論，留言指「一早就要取消（關愛座）啦」、「點解小朋友唔坐得？」、「至憎呢啲老人家，好似老奉咁」。

（facebook群組「真.屯門友」）