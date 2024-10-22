自由行？紅磡行車天橋4男女漫步1動作更危險　網民：對面係殯儀館

大地任我行？網上日前流傳1條影片，顯示有車輛沿紅磡公主道連接路行駛時，沿行車天橋途經殯儀館對開時，見到4人沿左邊行車路「自由行」，其中2人更共撐一傘，雖然他們沒有走出白線外，但與車輛明顯相距很近，過程險象環生，尤其是撐傘遇到氣流，更容易發生意外。車上2人連嘩2聲，繼而分別表示「影低佢先」、「見唔見到」，司機甚至響號示意危險。



影片引來網民熱議，「真自由行」、「擔遮怕曬, 但係唔怕被車撞」，有人更揶揄4人在玩命，「可能人哋趕住去對面殯儀館」。



1輛車輛駛上公主道連接路往紅館方向上橋，有路牌寫明車速限制時速50公里。（YouTube頻道「車CAM特警」影片截圖）

相關車cam影片被轉載至YouTube頻道「車CAM特警」，長約15秒，畫面顯示拍攝時間為10月20日中午12時許，當時裝有車cam的私家車駛上公主道連接路往紅館方向的行車天橋，有路牌寫明車速限制為時速50公里，過了彎位後途經寰宇殯儀館和萬國殯儀館對開，見到4人在左邊行車路漫步，前方1對中年男女更共撐一傘遮擋陽光，另1對年輕男女尾隨後面。

車上2人見狀連嘩2聲，分別表示「影低佢先」、「見唔見到」，司機甚至駛經時響號示意危險，但4名男女未有反應，繼續慢慢向前步行。

大量網民留言直呼危險，尤其是中年男女撐傘，容易受到氣流影響而發生危險，又嘲諷「路係由人行出嚟㗎」、「認真要打999報警」、「佢哋都幾chill下下」，又形容4人在玩命，「對面真係殯儀館，好應景」。

（車CAM特警）