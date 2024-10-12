車cam直擊｜快線急停險致連環相撞　私家車打死火燈卻突扭軚切線

駕駛除了要留意路況，原來還相當考驗反應！近日網上流傳行車記錄儀（車cam）影片，有數輛汽車在快線上急停，險造成多車連環相撞。片中1輛白色私家車打死火燈緊急煞車後，突然扭軚從快線切入中線，險撞上中線的黑色私家車。所幸黑色車反應迅速，及時扭軚避至慢線，才有足夠空間避免意外發生。



影片引起網民關注，不少人批評白色私家車「跟車太貼」、「真係馬路炸彈嚟」、「差啲害死人」，另有人指快線的數輛汽車同樣有責任，「成班快線X」、「冇事冇幹無端端可以踩停喺度」、「下下跟車咁貼托咩」。



網上流傳車cam片，有汽車在快線上急停再切線，險造成多車連環相撞。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

該段車cam片被上傳至Facebook群組「馬路的事討論區」，片主怒斥前方白色私家車「害人害物，打住死火燈突然扭軚」，又謂「好彩中線車閃到！仲有快線冇任何交通意外都可以全停？」。

白色私家車突然切線險生意外

從該段7秒的影片可見，事發於周四（10日）上午8時許，當時片主於公路快線行駛，前面4輛汽車突然收慢，而他前面的1輛白色私家車打死火燈急煞後，突然扭軚從快線切入中線。當時正在中線行駛的黑色私家車反應迅速，及時扭軚避讓至慢線，之後慢慢試圖切回中線，亦所幸慢線上沒有汽車，才有足夠空間避免意外發生。

而當片主跟隨白色車切至中線後，白黑雙車卻又在中線上打燈停下，片主亦被迫停下。當時畫面可見，快線上的3輛汽車仍停在路上，未見有事故發生，亦不知為何最前方的藍色汽車會停下。而影片最後是白色私家車停下後，黑色私家車完全切回中線，並繼續行駛。

至於另一段5秒的車尾cam影片中，可見片主後方的數線上多輛汽車同樣受事件影響，紛紛需要收慢或停下。而萬幸的是，從這兩段影片中，均不見汽車相撞的意外發生。片主亦在帖文強調，「我係停得切，只不過係後面爭啲撞我先扭，我睇咗先扭㗎」。

網民狠批：馬路炸彈

影片引起網民熱議，不少人批評白色私家車司機「跟車太貼」，又指其明明已及時煞停避開撞到前車，卻又突然扭軚切入中線，險些造成另一宗交通意外，「真係馬路炸彈嚟」、「白車差啲害死人，避唔到就三線炒哂，分分鐘落海」、「快又貼，仲唔睇就出，白車請交牌」、「cut線又唔睇鏡，cut完又唔俾油走」。亦有網民讚黑色車司機反應快，「黑車手車好，救咗好多人，佢停一下都正常，始終嚇咗嚇，左線都夠位過」、「好驚險，黑車技術好」。

另有網民就覺得沒有釀成意外實屬幸運，又指快線的數輛汽車同樣有責任，「多人的不小心，但亦包括多人的幸運」、「好彩四架都細車，三條線擺到四架平排，是但一架係大車已經係咁先」、「成班快線X」、「紅的前嗰架藍色車先係重點」、「冇事冇幹無端端可以踩停喺度」、「下下跟車咁貼托咩」。

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