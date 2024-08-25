車cam直擊｜女鐵騎無視行人　零減速衝斑馬線　網民籲舉報：大癲

在斑馬線需禮讓行人是常識吧？惟最近有網民上傳「車Cam（行車記錄器）」影片，指於太古城附近一段路，目擊有電單車無視正在斑馬線上過馬路的行人，而直接駛過斑馬線，涉事司機疑為1名女鐵騎。樓主隨帖文附上1張「舉報紀錄」，表示自己已向當局舉報事件，大批網民紛紛直呼支持，認為不應姑息危及道路安全的司機，「技巧純熟應該係慣犯」、「做得好，咪畀佢害人」。



樓主上傳影片，稱目擊有電單車無視正在斑馬線上過馬路的行人，直接駛過斑馬線。（facebook影片截圖）

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1名網民早前在facebook群組發文，並上傳「車Cam」影片，顯示該斑馬線先後有3名男子行過，片主見狀已立即停車等候，但直至最後1名西裝男行至斑馬線中間位置時，1輛電單車忽然直接穿過斑馬線，此前未見有減慢車速，所幸西裝男一直有留意路面情況，才沒有發生意外，電單車隨後絕塵而去。

樓主在文中稱，事發於8月21日下午約1時的太古城，電單車司機為1名女鐵騎，他又上傳1張截圖，顯示片主已就事件向相關部門舉報。

片主已就事件向相關部門舉報。（facebook影片截圖）

片段掀起網民熱議，大部份人都支持片主揭發事件，認為涉事女鐵騎欠缺安全駕駛意識，留言指「而家咁多人舉報，都可以咁？抵死」、「車手中嘅敗類」、「癲，睇住有人行斑馬線照過」、「一睇就知慣犯啦」、「呢啲真係唔可以放過」、「基本駕駛常識都冇」。