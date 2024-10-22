熱帶風暴潭美│天文台料成颱風周六逼近港400公里　本周最低溫22°C

【熱帶氣旋／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／潭美／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】來到10月下旬將有3颱風共舞？根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，本星期二至三（10月22日至10月23日）會有巨型熱帶氣旋進入南海，之後向西方移動，越過菲律賓後會逼近香港。而ECMWF更預測，至周日（10月27日）還會有另外2個熱帶氣旋逼近日本。



而根據美國全球預報系統（GFS）預測，有1個巨型熱帶氣旋會在周二至周三（10月22日至23日）穿過菲律賓及台灣，隨後會靠近香港，並進入800公里範圍。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主引述ECMWF數據指出，預計在10月24日時間段，將形成3颱風共舞局面，「也就是今年第20號颱風潭美， 21號颱風康妮，22號颱風銀杏都要生成，然後形成3颱風共舞」。



天文台：強烈熱帶風暴潭美周六會逼近港400公里

天文台表示，10月22日周二在上午6時，熱帶風暴潭美集結在馬尼拉以東約770公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋以東海域。潭美會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶，本周後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南。受東北季候風及潭美共同影響，本周後期至下周初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊顯示，潭美於10月24日周四會以強烈熱帶風暴級別掠過菲律賓呂宋北部，翌日進入香港東南800公里警戒範圍，其後會增強成為颱風，10月26日周六會趨近香港東南約400公里，中風附近最高持續風速達每小時130公里。

熱帶風暴潭美其後會增強成為颱風，預料10月26日周六會趨近香港東南約400公里。（天文台網頁截圖）

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天文台預測本周最低氣溫22度

根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，本周氣溫22°C至31°C，暫時最高吹7級風，而下周更清涼，最低氣溫降至21度。

天文台九天天氣預測，預料本周最低氣溫下降至22度，下周更會降至21度。（天文台網頁截圖）

ECMWF預測3颱風共舞

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，周二至周三（10月22日至10月23日）會有巨型熱帶進入南海，越過菲律賓後，周五至周六（10月25至26日）會逼近香港。還會有另外2個熱帶氣旋逼近日本。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，周二至周三（10月22日至10月23日）會有巨型熱帶進入南海，越過菲律賓後，周五至周六（10月25至26日）會逼近香港。還會有另外2個熱帶氣旋逼近日本。

即睇ICON最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

德國氣象局使用預測模型（ICON）亦預測會有巨型熱帶風暴進入南海，之後向西方移動，穿過菲律賓及台灣後，周五至周六逼近香港。

GFS預測另1巨型熱帶氣旋逼近日本

根據美國全球預報系統（GFS）預測，有1個巨型熱帶氣旋會在周五至周六（10月25日至26日）穿過菲律賓及台灣，其後靠近本港。而GFS也預測會有另外1個巨型熱帶氣旋逼近日本。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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根據美國全球預報系統（GFS）預測，有1個巨型熱帶氣旋會在周五至周六（10月25日至26日）穿過菲律賓及台灣，其後靠近本港。而GFS也預測會有另外1個巨型熱帶氣旋逼近日本。

天氣博主：可能出現年度最難預測颱風之一

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」引述ECMWF數據指，預計在10月22日時段，「西北太平洋以及南海有3個低壓一起出現，南海有一個1003hPa（熱帶低氣壓級別），菲中部近海有一個1000hPa（熱帶低氣壓級別），還有一個1001hPa（熱帶低氣壓級別）」，且過後都將增強發展，預計在10月24日時間段，這將形成3颱風共舞局面，「也就是今年第20號颱風潭美， 21號颱風康妮，22號颱風銀杏都要生成，然後形成3颱風共舞」。

內地天氣博主「環球科學貓」引述ECMWF數據指，預計在10月22日時段，「西北太平洋以及南海有3個低壓一起出現，南海有一個1003hPa，菲中部近海有一個1000hPa，還有一個1001hPa」，且過後都將增強發展。（網上圖片）

博主指出，從ECMWF走向來看，預計南海直接偏西發展，沒有直接影響，菲東部的熱帶氣旋預計也會進入南海，並且快速增強，但整體預計也是偏西為主，西北太平洋還有1個，就是北上發展為主，「所以，這趨勢來看，都沒有直接影響的趨勢……這但這裏需要強調一下，雖然主流偏西，但也不排除往我國近海靠近的趨勢，這距離也是關鍵，後續重點注意」。

博主指出，從ECMWF走向來看，預計南海直接偏西發展，沒有直接影響，菲東部的熱帶氣旋預計也會進入南海，並且快速增強，但整體預計也是偏西為主，西北太平洋還有1個，就是北上發展為主。（網上圖片）

不過博主亦引述GFS數據表示，與ECMWF路徑爭議很大，而且在颱風數量上來講，依然堅持「雙颱風」局面，認為南海沒有颱風發展，這是差異化，「綜合性來講，出現雙颱風的可能性較大一點，而對於路徑來說，起爭議大，也是看引導氣流如何轉變，而且整個路徑本身就是一片混亂，偏西主流，北上也是不少的走向」，提醒「這可能出現年度最難預測的颱風之一，大家要好好看下」。