港鐵MMA│火爆阿伯單挑後生仔：隻揪！　女乘客合力制止　後續更狂

港鐵東鐵線列車內這一幕可算「傳奇」？內地社交平台小紅書瘋傳1段「港鐵東鐵線MMA」影片，車廂內1名老伯與年輕男爭執，其間不斷挑釁「同你隻揪！打X死你啊同你講」，又爆粗「我X你老X臭X！」，多名女士擋着老伯身軀阻止發難，年輕男則反嗆「聞到棺材香啦你都！」，老伯聞言再火起作狀衝前。隨後港鐵職員上車，眾人下車，老伯仍在月台怒罵。



上載影片的港漂補充，該老伯有出手打人，「我來不及拍到」，之後眾人離開車廂，「吵咗幾句就各自離開」，又形容「東鐵線在香港是很『傳奇』的1條鐵路線，今晚親身體驗，果然名不虛傳」。



影片引來網民熱議，批評老伯離譜，「咁大年紀唔學人隻揪啦」、「愈大聲愈沒料」；也有人笑言「中年好揪得」、「要不是有人攔住，他可能就沒那麼爆了」、「咁多女面前一定唔衰得」。



內地社交平台小紅書瘋傳1段「港鐵東鐵線MMA」影片。（影片截圖）

老伯挑釁後生仔「隻揪」被女乘客阻擋

有港漂於小紅書以「香港東鐵線又來……開幕雷擊」為題，發布該段1分20秒影片，留言「東鐵線在香港是很『傳奇』的1條鐵路線，今晚親身體驗，果然名不虛傳」。

事發周二（10月15日），影片見到，港鐵東鐵線列車車廂內1名老伯怒氣沖沖與年輕男子爭執，挑釁「我唔同你講嘢！同你隻揪！隻揪！同你隻揪！」，並想行近年輕男子，但有多名女士阻擋，「冷靜啲，冷靜啲唔好嘈」。

影片見到，老伯怒氣沖沖與年輕男子爭執，挑釁「我唔同你講嘢！同你隻揪！隻揪！同你隻揪！」，並想行近年輕男子，但有多名女士阻擋。（影片截圖）

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不過老伯未有停口，爆粗罵「X你老XX！」，旁邊女士嚴辭叫他「唔好嘈喇！」，惟老伯再衝前想發難，被眾人合力阻擋，「得喇得喇！唔好嘈囉！」。

老伯：打X死你啊！

前路受阻，老伯原地挑釁年輕男，「我X你老X臭X！同我打？打X死你啊同你講！」，年輕男則反嗆「聞到棺材香啦你都！」。老伯不滿被揶揄，隨即再發難，仍然被阻擋，於是原地重複「我同你隻揪！」。

影片最後港鐵職員上車，眾人下車，老伯在月台繼續怒罵「X你老X臭X！」。

影片最後港鐵職員上車，眾人下車。（影片截圖）

老伯在月台繼續怒罵「X你老X臭X！」。（影片截圖）

樓主補充，該老伯有出手打人，「當我舉起手機的時候，他們已經對峙上了。之前那個大叔還打人，我來不及拍到」。他指出，上車時已看到老伯「面紅嗮」，估計可能飲醉酒，隨後就聽到老伯與人吵交並動手，後來眾人離開車廂，「好似吵咗幾句就各自離開」。

網民笑：中年好揪得

網民看過影片議論紛紛，有人認為老伯行為離譜，「咁大年紀唔學人隻揪啦」、「幾十歲人仲隻乜Q抽」、「愈大聲愈沒料」。也有網民笑言，「中年好揪得」、「咁多女面前一定唔衰得80歲都變30歲」、「要不是有人攔住，他可能就沒那麼爆了」。另有網民指出已見慣不怪，「一直都打，坐東鐵線長大的，見怪不怪」、「經常有這種事啊」。