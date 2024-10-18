女子開銀行戶口做定期　4年後存款突消失崩潰　真相曝光超傻眼

錢放在銀行做定期存款，竟然會突然消失？泰國1名女子4年前到當地銀行開戶口做定期存款，近日卻發現定存戶口已被取消，戶口存款也遭「清零」。她崩潰向銀行查詢，揭發真相後超傻眼，目前銀行已把錢全數退回她的戶口。



泰國1名女子4年前到當地銀行開戶口做定期存款，近日卻發現定存戶口已被取消，戶口存款也遭「清零」。（示意圖／gettyimages）

泰女定期存款戶口突消失 存款「清零」

綜合外媒報道，這名泰國女子於10月10日在Facebook發文，表示於2020年到某銀行開戶口做定期存款，最近卻發現戶口竟然「消失」，存款也全「失蹤」。

女子崩潰向銀行查詢，獲回覆指要等官方核實後會再聯絡她，她對銀行態度感到相當不滿。

女子崩潰向銀行查詢，但對方當時只表示等官方核實後會再聯絡她。（示意圖／gettyimages）

銀行揭真相 錢全數退回

帖文在當地引起極大迴響，涉事銀行終於公開回應，稱調查後發現客戶有積欠卡數，所以定存戶口遭關閉，戶口內的錢用於支付信用卡賬單。銀行推測，客戶當時不在泰國，可能錯過銀行的通知，而客戶回國後馬上還清卡數，結果變成「2次繳費」。

銀行稱調查後發現客戶有積欠卡數，所以定存戶口遭到關閉，戶口內的錢用於支付信用卡賬單。（示意圖／gettyimages）

銀行將扣除的定存款項退回

銀行續說，已主動聯繫該客戶，並全數退還扣除的定存款項，也收到對方透過社交媒體通知，追回失去的資金。

銀行亦提醒公眾，選擇理財方式時，務必了解相關規定及潛在風險，以免遭遇不必要損失。