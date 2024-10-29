貓奴被愛貓咬出1.5cm深傷口　1原因嚴重感染險截肢　醫療費達X萬

被寵物咬傷可大可小！泰國有29歲女子分享，自己2年前領養了母貓Happy，因為原本在野外生活性格較暴躁，拒絕被家人捉實，故一直無打疫苗，日前她強行幫貓貓剪指甲，結果左手掌被咬出1個1.5厘米深的傷口。診所醫生先為她打破傷風針及洗傷口，但傷口事後嚴重紅腫，要再切開傷口放膿，其後她的手指失去知覺，需入院做緊急手術。



醫生指，女事主傷口出現嚴重細菌感染，倘再延誤治療，其左掌恐怕要截肢，她的傷口染上了貓糞的細菌，相信是初次洗傷口未能徹底消毒令情況惡化。女事主最終住院12天，前後的醫療費用高達41萬泰銖（約9.5萬港元），更令網民嘩然。



女事主2年前領養了Happy，因為性格較暴躁，一直未有帶牠打疫苗。（網上圖片）

泰媒報道，居於大城府（Ayutthaya）Wang Noi區的29歲女子Sansanee近日在地區群組分享經歷，她2年前領養了母貓Happy，因為原本是野貓的關係個性暴躁，拒絕讓家人捉住，是家中唯一未打疫苗的貓貓，也極抗拒剪指甲。

強行為愛貓剪指甲被咬 傷口1.5厘米深

9月21日，Sansanee強行幫Happy剪指甲，愛貓情緒激動下雖然成功剪到，但她左手掌被咬了一口。由於牙痕很深又痛，她用棉花棒探了一下，發現深達1.5厘米。 Sansanee當日去看醫生，展示用棉花棒篤傷口的影片說明情況，醫生指這可能導致傷口感染，馬上為她打破傷風針，洗傷口兼包紮。

女事主被咬後，發現傷口有1.5厘米深。（網上圖片）

疑初次洗傷口不徹底致情況惡化

2天後，Sansanee的左手掌嚴重紅腫，痛楚更向上蔓延到手臂位置，她再求醫，需切開傷口排出濃液及服抗生素。情況未有好轉下，Sansanee的左手食指和拇指失去知覺，9月29日她終於到醫院，要做緊急手術，醫生指她的情況再拖下去，手掌很可能要截肢，其手部出現嚴重細菌感染，檢查發現是貓糞便的細菌，擴散到她整個手掌。院方認為，很可能是她初次洗傷口時未有徹底消毒，令傷口的細菌擴散。

Sansanee估計Happy在排便後用貓沙埋便便時四肢沾上細菌，牠再舐手清潔令細菌轉移，最終咬她時轉移了細菌。她最後住院12天，要接受輸血、抗生素治療、靜脈注射等，醫療費達41萬泰銖，她呼籲網民被寵物咬傷要入院求醫。網民驚訝醫療費之高，她解釋自己最終去了當地頂級的私家醫院，認為收費合理，而且自己有買醫療保險。

（綜合）