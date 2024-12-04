飛機女乘客脫涼鞋赤腳插置物袋！目擊者呼噁心：不乾淨，不要亂摸

乘搭公共交通工具時，應該顧已及人，切勿做出缺德動作。惟近日台灣有網民發帖，指乘坐飛機時，留意到旁邊的女乘客脫鞋後，將雙腳插入座位前方的置物袋中。樓主於是拍下照片放到網上，提醒飛機的置物袋未必乾淨，要告知親友和教育小孩子「那邊不乾淨，不要亂摸」。不少網民留言直斥該名女乘客「真沒教養」、「好噁心」。



台灣有網民坐飛機時，發現旁邊的女乘客脫鞋後，將雙腳插入座位前方的置物袋中。（網上圖片）

赤腳將前腳掌插入置物袋

該名台灣網民在Facebook群組「爆料公社」上傳照片，指日前乘搭飛機時發現旁邊的女乘客一邊看手機「欣賞自拍」，一邊將沒穿襪子的雙腳插入座位前方的置物袋，並表示「看來搭飛機東西不能放這邊了」。

從照片可見，該名女乘客脫下涼鞋，赤腳將前腳掌插入置物袋；而另1張照片則可見女子塗了指甲油的雙腳正踩在置物袋中的疑似安全指引上。

女子塗了指甲油的雙腳正踩在置物袋中的疑似安全指引上。（Facebook「●【爆料公社】●」圖片）

樓主指帖文是「有味道的發文」，又指其餅乾就放在座位的置物袋內。因為見到女乘客的行為感到震驚，故想發帖提醒他人，特別是教育孩子，飛機的置物袋未必乾淨，「那邊不乾淨，不要亂摸」。樓主又指，成年人應該要以身作則，別成為孩子的壞榜樣。

網民鬧爆：沒教養

照片引起網民熱議，不少人批評該名女乘客「真沒教養」、「好噁心」、「真的沒水準」，亦有人表示「難怪有一些人一上飛機就要用消毒濕紙巾抹個不停，就是因為有這些沒有公德心的人」、「記得之前有看過文章說飛機上最髒的地方就是椅背上的置物網」、「難怪搭飛機的時候，看到這個椅背袋很多都是破裂的，當時很納悶，現在終於有答案了」。

（Facebook）