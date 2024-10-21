坐飛機離座去廁所　回來後「大髀突然俾嘢拮」驚見座位隙竟藏剪刀

驚嚇！有網友於10月19日搭乘長榮航空BR-216班機，13:10從新加坡飛往桃園機場，途中他暫時離開座位，回位後突然覺得大腿一陣刺痛，想不到仔細一摸座椅，竟發現座位隙縫中插著一把小剪刀，事後空服員的回應也令他相當不滿。



對此長榮航空回應，空服員接獲反映後已立即關懷旅客是否有受傷，並安排旅客改坐其他座位。

有網友搭乘長榮航空班機時，大腿突感刺痛，竟發現座位隙縫中插著一把小剪刀。（爆料公社）

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一名網友在爆料公社發文表示，他於10/19搭乘長榮航空回台，途中暫時離開座位去廁所，想不到回來坐下後大腿感到一陣刺痛。

本以為是安全帶造成的，用手撿查一下，結果手也感到刺痛，這才發現兩個座位中間的隙縫藏有一把小剪刀，且剪刀是尖頭向上，若一不小心就可能劃破大腿皮膚。

該網友表示：「當下立刻通知空服員來看，可空服員跟事務長第一時間的回應跟危機處理解決模式真的很不ok，這趟旅程的好心情完全被毀了！」

為什麼這種危險物品能帶上飛機？然後還把尖頭部分向上插在座位間，飛安檢查到底有沒有仔細做？麻煩航空公司跟相關單位徹查此事件，還給民眾真正的飛行安全。

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其他人留言：

「看起來是指甲修剪包的剪刀，好可怕」

「別又放回去！報警了呀」



據《ETtoday新聞雲》報道，長榮航空對此事回應，19日新加坡-桃園航班飛行途中，一名經濟艙旅客發現座位夾縫中有一把小指甲剪刀，空服員接獲反映後，立即關懷旅客是否有受傷，並安排旅客改坐其他座位。

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