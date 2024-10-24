內地男行麥理浩徑缺水抽筋　報警呻「無自動販賣機」　最後咁解決

行山一定要做好準備！有內地男於小紅書表示，他於國慶假期與友人到麥理浩徑一、二段爬山，但由於錯誤估計距離加上物資準備不足，而且「途中沒有任何自動售貨機能夠補充水源」，導致嚴重缺水，缺乏休息下體力和肌肉透支，「兩條腿抽搐僵直無法移動」，只能倒在地上報警尋求救援，直指「感覺非常恐怖的1件事情，差點交代在麥理浩徑了！」。幸好等待救援時，有2位醫生和1個賣水師傅為他提供急救措施，也有一大班警員和消防員前來救援，「回想起來真的非常感動和感激」。



帖文引來網民熱議，不少人批評樓主行山前應做好準備，不要浪費人力物力，「何解認為山徑上會有自動售賣機？」、「不做好準備，只能怪自己，居然怪山上沒有自動售貨機？離譜」、「浪費人力物力，自私行為」。



面對網民批評，樓主稱自己沒有抱怨麥理浩徑路上沒有自動售貨機，反諷「喜歡嘲諷他人的沒有什麼好下場」。



警方回覆《香港01》表示，10月4日晚上8時許接獲1名26歲內地持雙程證男子報案，指1男2女下午由東壩起步，到西灣山路時腳抽筋，消防證實男子安全，毋須送院。



有內地男於小紅書表示，他於國慶假期與友人到麥理浩徑一、二段爬山，但由於錯誤估計距離加上物資準備不足，而且「途中沒有任何自動售貨機能夠補充水源」，導致嚴重缺水，要報警求助。（小紅書）

內地男行麥理浩徑嚴重缺水雙腿抽搐倒地

該內地男於小紅書以「差點交代在麥理浩徑了！」為題發文，指國慶假期他們一行3人到麥理浩徑爬一二段稱「大家都有爬山和戶外活動的經驗，原本應該是很順利就能結束的」，然而他們錯誤估計浪茄灣到西灣亭距離，「以為兩三個小時怎麼也能到了」，一路上嚴重缺水以及缺乏休息，讓其體力和肌肉透支，於是在走到距離西灣亭還有1個小時路程時，雙腿抽搐僵直無法移動，倒在路上，「想起來都感覺非常恐怖的一件事情」。

內地男指「途中沒自動售貨機能夠補充水源」

樓主指出，當時全部夥伴身上的水都已經喝完，「途中也沒有任何自動售貨機能夠補充水源」，也沒有能夠補充電解質東西，「沒有這些元素，我是無論如何都沒辦法恢復的」。

樓主表示，「這次麥理浩徑之旅真的驚險萬分，如果不是剛好有這麼多人提供幫助，我不一定能下山」。（小紅書影片截圖）

大批警員消防到場救援

不過幸運的是，樓主等待救援時，有兩位醫生和1個賣水的師傅都及時提供急救措施，「給了我最重要的電解質粉末，讓我在休息了一會之後，具備了移動的能力」，並且撥打香港急救電話後，有一大班警員和消防員前來救援，最終獲救，「回想起來真的非常感動和感激。這次麥理浩徑之旅真的驚險萬分，如果不是剛好有這麼多人提供幫助，我不一定能下山」。

他又提醒其他人到戶外探險時一定要做好準備，包括帶大量水和電解質補充劑、要有3至4個人團隊勿單獨行動、熟悉當地急救電話和報警服務，以及千萬不要逞強。

大批警員及消防員到場救援。（小紅書影片截圖）

大批警員及消防員到場救援。（小紅書影片截圖）

網民批浪費人力物力

帖文引來網民熱議，不少人批評樓主行山前應做好準備，不要浪費人力物力，「看到自動售貨機就笑了」、「何解認為山徑上會有自動售賣機，它不會自動把水變出來，也不能無電源自動將飲品變冷，瓶裝水要汽車運來，人手裝填進去；製冷秏電量大得接上交流電。這兩個條件都欠缺的地方，是不會有自動售賣機吧」、「不做好準備，只能怪自己，居然怪山上沒有自動售貨機？離譜」、「最好出街帶個哆啦A夢」、「浪費人力物力 自私行為」、「希望大家唔好浪費警力，量力而為」、「做好補給攻略是基礎啊，這戶外經驗是家門口公園徒步嗎？」。

亦有網民認為樓主只是陳述客觀事實，「他只是描述了一下客觀事實來說明他處境的困難而已。另外香港的山經上沒有不等於其他地方都沒有，建議你有空可以去大陸爬爬山徒徒步看看很多山經上還有補給的，你說的這些是問題，但不是解決不了的問題，取決於人願不願意去做而已」。

內地男反駁：我在香港有繳消費稅

面對網民批評，樓主重申麥理浩徑路上沒有任何自動售貨機能夠補充水源，「這裏只是給大家提個醒，沒有埋怨抱怨」，斥責「睇漏眼傻X唔該你諗清楚再發言」，「自動售貨機冇就冇，冇咩大不了，只係提醒一下就咁多香港人咁大意見，係咪有咩應激反應？」。

面對網民批評，樓主「寸爆」回應。（小紅書）

樓主承認自己身體質素不行，但認為這不是對他冷嘲熱諷的理由，「喜歡嘲諷他人的沒有什麼好下場」。至於被指「浪費社會資源」，樓主反駁，「我在香港消費二十幾年也有繳消費稅，多少而已不存在浪費稅。也不存在抱怨飲料機的事情，只是給爬山的人一個提醒」。