潭美｜天文台改發1號風球 下周料成熱帶低氣壓回馬槍+風暴路徑
撰文：布萊恩
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【潭美／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫／康妮】潭美「回馬槍」路徑奇特，10月尾還有雙颱風？天文台表示，過去數小時，潭美繼續向偏西方向移動並遠離本港，預料本港風力會在晚間逐漸緩和，天文台在晚上10時20分改發一號戒備信號。
根據天文台熱帶氣旋路徑圖，潭美至下周一（10月28日）會以熱帶低氣壓「回馬槍」大轉彎再往東面移動，周二（10月29日）再靠近本港800公里範圍。
即睇天文台預測「潭美」最新路徑＋風力▼▼▼
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天文台：未來九天暫最高吹6級風
根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。
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