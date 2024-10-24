打風先兆？大埔林村河驚現魔鬼魚　影片瘋傳震驚網民：當避風港？

【天氣消息／潭美／颱風】打風前驚現異象？強烈熱帶風暴潭美（TRAMI）逐漸增強並靠近之際，本港大埔群組瘋傳影片及照片，街坊紛紛稱在大埔林村河竟見到1條魔鬼魚在河面載浮載沉，引來眾人圍觀拍攝，更有女子驚訝問：「點解會有魔鬼魚？唔係鹹水（魚類）咩？」



事件引來網民關注，有估計魔鬼魚是把林村河當成「避風港」避風，也有不少居民表示過往亦曾見到林村河有魔鬼魚，慨嘆「真係慘，大海搵唔到食要游到入河去搵食」。



其實今次已非首次打風前夕在林村河出現魔鬼魚，2023年9月超強颱風蘇拉襲港時，大埔林村河亦曾見魔鬼魚出沒，一度引起網民熱議，質疑魔鬼魚出沒是打風先兆。



強烈熱帶風暴潭美（TRAMI）逐漸增強並靠近之際，本港大埔群組瘋傳影片及照片，街坊紛紛稱在大埔林村河竟見到1條魔鬼魚在河面載浮載沉。（fb群組「大埔TAI PO」Chihung Wong授權圖片）

大埔林村在打風前有魔鬼魚出沒，有街坊拍得其真身。（fb群組「大埔TAI PO」Chihung Wong授權圖片）

大埔林村在打風前有魔鬼魚出沒，有街坊拍得其真身。（fb群組「大埔TAI PO」Chihung Wong授權圖片）

大埔林村在打風前有魔鬼魚出沒，有街坊拍得其真身。（fb群組「大埔TAI PO」Chihung Wong授權圖片）

大埔林村在打風前有魔鬼魚出沒，有街坊拍得其真身。（fb群組「大埔TAI PO」Chihung Wong授權圖片）

天文台：評估明日稍後至星期六需否發3號風球

強烈熱帶風暴潭美逼近，天文台表示，潭美快將進入本港800公里範圍，天文台會在午夜12時至明早（10月25日）3時之間發出1號風球；天文台會視乎潭美動向及本地風力變化，評估是否需要於明日稍後至星期六初時改發3號風球。

天文台表示，會視乎潭美動向及本地風力變化，評估是否需要於明日稍後至星期六初時改發3號風球。（天文台）

另有街坊發布相片，指日前已在同一位置見到魔鬼魚，「今日路過依然喺度」。（網上圖片）

大埔林村河驚現魔鬼魚

潭美來勢洶洶，大埔亦現異象？有街坊在Facebook群組「大埔TAI PO」發布38秒影片，指行過大埔林村河時發現有魔鬼魚。

有街坊在大埔林村河時發現魔鬼魚。（fb群組「大埔TAI PO」影片截圖）

有街坊在大埔林村河時發現魔鬼魚蹤影。（fb群組「大埔TAI PO」影片截圖）

影片見到，近河面有1條呈暗紅色魔鬼魚載浮載沉，民眾圍觀拍攝，更傳出女聲驚訝問：「點解會有魔鬼魚？唔係鹹水（魚類）咩？」另有街坊發布相片，指日前已在同一位置見到魔鬼魚，「今日路過依然喺度」，而這條魔鬼魚呈灰黑色，未知是否光線折射所以肉眼看似有不同顏色。

網民：林村河當避風港？

網民看後議論紛紛，有人估計這魔鬼魚是把林村河當成「避風港」避風，也有不少居民表示過往亦曾見到林村河有魔鬼魚，「我都起林村河見過1次，游到好面」、「周圍唔係佢嘅聚居地咩，由細到大都見到」、「日本燕魟，吐露港淺水多見是幼體，成體可以大好多」。也有人感嘆「真係慘，大海搵唔到食要游到入河去搵食」。另有網民笑言，「又恐龍化石，又罕見魔鬼魚，香港真係福地」。

有人估計這魔鬼魚是把林村河當成「避風港」避風。（影片截圖）

魔鬼魚出沒是打風先兆？

根據香港魚類學會資料，「魔鬼魚」是所有鯆、鰩、魟、鱝等鰩總目統稱，體型非常多元化，但一段都有扁平身體。其實今次已非首次打風前夕在林村河出現魔鬼魚，2023年9月超強颱風蘇拉襲港時，大埔林村河亦曾見魔鬼魚出沒，一度引起網民熱議，質疑是「打風先兆」；如今潭美吹襲前夕再現魔鬼魚，確實巧合。

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不過，雖然「魔鬼魚」罕見，但不宜隨便捕捉。2021年就有男子在白石角碼頭附近把魔鬼魚撈上岸之際，遇到魔鬼魚掙扎，用尾部約3吋長長刺刺向男子大腿後部；男子受襲後痛苦倒地，需要送院治理。

2021年有男子在大埔白石角碼頭撈到魔鬼魚，其間被魔鬼魚的魚尾刺傷，要送院治理。（網上圖片）