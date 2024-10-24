好心男拾獲劃線支票　欲交銀行處理　網民發現支票3特點：扔得啦

在路上拾獲失物，如何處理也是學問。近日有熱心港男在路上拾獲1張已簽名的劃線支票，並計劃交到所屬銀行處理，於是發帖透過網絡力量告知失主。然而有網民就發現支票上有資料缺失，發票人沒有寫上受款人姓名及以中文或英文大寫寫上金額，而且劃了線，認為支票已無效，「本身已經是死票了」、「其實唔交都得」、「撕X咗佢，抌落垃圾桶啦」。有網民提醒，支票除了有開票人的姓名，還公開了他的簽名，「遮一遮個簽名好喎」。



熱心港男在路上拾獲1張已簽名的劃線支票，並計劃交到所屬銀行處理，但卻有網民指出支票或已成廢票。（資料圖片）

樓主10月22日在Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，並上傳1張手握支票的照片，表示日前在元朗拾獲1張劃線支票，並打算拿回相關銀行進行處理，「執到張支票（元朗）聽日會交去銀行」。

支票3處異常

從照片可見，該張已簽名的劃線支票所屬的銀行為香港上海匯豐銀行，開出日期為10月22日，而銀碼處則寫上「7,771」並劃上長斜線。雖然支票本來就印上「Account Payee Only」及「存入受款人戶口」字眼，以保障該支票只存到指定收款人的賬戶中，但卻又再被劃上平衡雙線，其中1條較長的更是從戶口持有人姓名一路劃至支票銀行名稱處；且支票抬頭沒有寫上收款人姓名，也沒有以中文或英文大寫寫上金額。

支票正中間還劃了2條長長的斜線。（「香港失物報失及認領群組」FB圖片）

網民質疑已成廢票

支票的數處異常引起網民關注，不少網民都認為該張支票已經失效，「冇寫名，劃了2行劃死了，本身已經是死票了」、「無大寫銀碼的支票？！」、「第一次見劃線支票咁大劃」、「因為張票本身已劃死要入帳戶，兩劃咁大劃，應該已作廢」、「冇寫受款人即係死票」，故有網民就認為樓主不需再交到銀行，「其實唔交都得」、「撕X咗佢，抌落垃圾桶啦」。也有人提醒，樓主公開了物主姓名和簽名，「遮一遮個簽名好喎」。

另有網民就認為，「好明顯出票人寫錯當垃圾掉」、「應該係寫錯」，建議所有已簽名支票均應妥善處理，「已經簽咗名嘅支票，就算已經變成廢票，都最好撕爛簽咗名嗰個位」、「廢票都係撕爛先扔好啲」。

（Facebook）