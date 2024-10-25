「尿尿男」乘扶手梯腿間射水柱！港網民以為港鐵站發生　真相曝光

他竟然在公眾場所當眾小便？近日1段「男子疑在扶手電梯小便」的影片在多個社交平台上流傳，當時拍攝者正身處男子背後，忽然見到有水柱自男子腿間直射而出，於是舉機拍攝。片段畫面可見水柱噴灑至梯級後再激起水花朵朵，不禁令人擔心會濺到一旁其他人的腳上，拍攝者更直言「嚇到直接往後退三格」。影片廣傳後，不少香港網民亦有轉載，更以為是在港鐵站發生，紛紛猜測「尿尿哥」為何那麼樣。惟經查證後，原來事發現場是台北捷運忠孝復興站，該處更是全台最長的捷運扶手電梯之一。



台北捷運表示收到乘客通報，指10月23日周三晚間有1名男子在扶手電梯上小便，及後車站人員發現該名男子，並當場依據《大眾捷運法》對男子處以1,500台幣（約360港元）的罰款，而扶手梯需拆開清潔3個小時，後續將另求償檢修及清潔等相關費用。而涉事扶手電梯已於昨日（24日）完成專案清潔後重新開放。



網傳影片顯示1名男子疑在扶手電梯上小便，被站在後方的網民發現拍下事發情況。（Threads影片截圖）

有網民於周三（10月23日）晚上在社交平台Threads發帖，並上傳2段影片，稱發現有男子疑在扶手電梯上小便，表示「搭手扶梯也要小心了，怎麼有人在這尿尿」。

從影片可見，該名男子頭髮及肩、身穿紅色長T恤及灰色長褲、背黑色斜孭袋，站在正向上的扶手電梯的右邊，拍攝者在其身後。男子背對鏡頭，雙腳邁開分別站在2個梯級之上，突然有水柱從他雙腿間射到階梯及梯旁黑色刷毛上，並即時濺起大片水花，水花甚至飛濺至上下2、3級階梯。至於一旁的扶手電梯倒影，則可見清晰的水柱影子從男子胯下位置而出，到了片尾還可見到在水柱消失後，男子提拉了一下褲子，出現疑似拉褲鍊的動作。

拍攝者：嚇到直接往後退三格

樓主目睹經過感到驚慌，表示「嚇到直接往後退三格」，她又表示事後已通知站務人員，獲告知「會再做清潔」。

扶手電梯倒影，可見清晰的水柱影子從男子胯下位置射出。（Threads）

水柱從男子的雙腿間射到階梯及梯旁黑色刷毛上，並即時濺起大片水花（Threads）

港網終瘋傳影片 以為港鐵站發生

影片隨即引起網民關注，影片上傳短短1天逾4.5萬人讚好，更有多達近2,000個轉載，有逾3.4萬人曾複製連結，令影片在不同地區的社交網站瘋傳。本港網終於周五（10月25日）亦廣傳影片，由於有網民未有註明出處，不少人誤以為事件發生在港鐵站，紛紛猜測是哪個車站，以及男子因何會在扶手梯上小便。

不少人都批評片中「尿尿哥」行為離譜，表示「希望有調監控把人找出來開罰」、「根本蓄意」、「這種行為很糟」，也有人指「站務人員好可憐喔！」。

Threads「脆友」狂留言聲稱認識片中人

而Threads影片亦引來大量網民「玩梗」，並標記了帳號留言指片中人「是自己朋友」，以各種原因解讀「尿尿男」的失常行為，包括剛出猜、吸毒、失戀、社會實驗、膀胱失控等等。不過，這種「玩爛」方式其實是Threads流行的玩笑方式，意在整蠱朋友。不少人吐糟稱「這種事也能拿來開玩笑？」、「開玩笑說這是自己或是朋友做的，這種玩笑也很糟」。

樓主上傳的影片拍攝座標照片顯示，事發地點其實是台北捷運忠復興站。（Threads）

事發地點是台北捷運忠復興站

事實上，根據樓主上傳的影片拍攝座標照片，事發地點其實是台北捷運忠孝復興站往文湖線的扶手電梯上，該處是全台最長的捷運扶手電梯之一。

綜合台灣媒體報道，台北捷運表示，周四（10月24日）接獲民眾通報，指周三（10月23日）晚間有1名男子在忠孝復興站往文湖線的扶手電梯上小便，及後車站人員發現該名男子，並當場依據《大眾捷運法》第50條第1項第9款對男子處以1,500台幣（約360港元）的罰款，後續將另求償檢修及清潔等相關費用。

台北捷運接報後，事後立即派員進行專案清潔。（台北捷運）

台北捷運接報後，事後立即派員進行專案清潔。（台北捷運）

至於涉事的扶手電梯，台北捷運已安排人員進行專案清潔，工作人員將扶手電梯踏階及內飾板拆除後，再於內側軌道、裙板及踏階邊緣用漂白水進行消毒；完成消毒後，再重新塗上潤滑液，確保運作暢順。其間，台北捷運一共出動10名工作人員，耗時3小時，而電梯於今天(10月24日)完成專案清潔及運作測試後重新開放。

（綜合）