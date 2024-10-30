人妻啞忍28年　怒爆噁心奶奶12宗惡習　把廢棄內褲這樣用嚇呆網民

婆媳不和是千古難解的家庭問題，台灣1名人妻自稱啞忍了奶奶「很髒、很噁心」的生活習慣28年，近日終於「大爆發」，在網上撰文吐槽奶奶。她列舉了奶奶12項衛生欠佳的行為，包括竟然用不要的內褲擦餐桌、只用熱水洗碗令碗碟餐桌長期油膩黏笠、在洗衣服水槽內洗碗等。



人妻又指奶奶甚至出招影響她夫妻間的感情，時常向她丈夫數落她，但她都不曾對丈夫抱怨過，也沒有頂撞過奶奶，惟多年沉默始終未能改善婆媳關係。不少網民留言表示無法接受樓主奶奶「內褲上餐桌」、「砧板有黴菌」，並表示「真的會吐」。



台灣1名人妻啞忍了奶奶「很髒、很噁心」的生活習慣28年，近日終於「大爆發」在網上撰文吐槽奶奶。（《寶寶大過天》劇照）

用孫兒不要的內褲擦餐桌

該名人妻在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖吐槽奶奶，訴說奶奶令她難以忍受的12項舉止行為，包括擦餐桌的抹布竟是孫兒不要的內褲、重複使用雙槽洗衣機的污水、微波爐內發霉等。而且因為奶奶平時只用熱水洗碗盤，許多油垢殘留，因此令餐桌和廚房時常處於黏膩的狀態。樓主直言最痛苦的是飯後幫忙整理餐桌，「手摸黏膩抹布擦油膩桌面，去水槽搓洗黏黏布，搓揉之間擠出黏液水，會起雞皮疙瘩」。

狂數奶奶壞習慣：碗盤都是黏黏

她又列舉奶奶其他令人厭惡的行為，包括「廚房水槽內常常有一盆油膩的水」、「留下吃飯時，碗盤都是黏黏」、「洗衣服水槽竟也洗碗，槽內油膩膩」、「抹布總是灰灰近深灰」、「砧板分開生熟用，但一直都是潮濕還佈滿黑黴菌」、「菜瓜布很多片塞在明管和磁磚縫隙，都是軟軟、綠黑、黑黑、黏黏」。

另外，樓主又透露奶奶家的廁所也有異味，「廁所還是50年前、看了會眼花頭暈的小小塊磁磚，還有黃垢、尿燒味」。而她更發現丈夫、兒子竟然和她一樣，回奶奶家時都會盡量「忍尿」，減少使用廁所機會。

人妻指奶奶衛生欠佳，包括用不要的內褲擦餐桌。（《寶寶大過天》劇照）

樓主坦言奶奶這些行為都令她感到「很髒、很噁心」，而以前每年團年飯4個媳婦都要到夫家幫忙煮飯，樓主便會自備圍裙、手套、抹布，甚至是刀具和砧板。當時奶奶看到後曾問她「怎樣？你嫌髒？」，而她假裝很忙沒聽到。結果此後的20年，奶奶都經常找她麻煩。

奶奶1舉動影響兒子與媳婦感情

樓主指奶奶更會向她丈夫數落她，然後丈夫回家就會作出責備。不過，樓主都一一忍了下來，也不曾對丈夫表示過對奶奶的不滿。她又指她從不與奶奶爭執，「但是沒關係，我有智慧知道怎閃。目前從未頂撞過她，也沒有過爭執、吵過架」。她又指「我永遠是輸家，堅持不頂嘴，說1句恐傳成10句難聽話」，因此自己絕不駁嘴。

人妻指奶奶家的餐桌和廚房時常處於黏膩的狀態，砧板也有黴菌。（示意圖，GettyImages）

樓主就這樣默默啞忍了28年，但就算她多年來一直保持沉默，卻始終未能改善婆媳關係。唯一令樓主覺得慶幸的是並非與奶奶同住，「還好沒住一起，否則我一定早離婚」。

網民稱無法接受「內褲上餐桌」

帖文引起網民熱議，不少人表示無法接受樓主奶奶「內褲上餐桌」、「砧板有黴菌」，並表示「真的會吐」、「那個碗盤黏黏的我也深有體會」、「如果隊友跟他媽一樣髒，真的會離婚」。另有網民就讚揚樓主，表示「佩服忍功了得」、「有智慧的媳婦」。

（Facebook）