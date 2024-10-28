人妻出軌男教師租屋激戰200次　綠帽夫怒告索償　姦夫賠咁少錢？

疫情期間任何人保持社交距離，反而為不倫戀說來便利？台中市1名男教師結識前來學校協助施打新冠疫苗的人妻，朝夕相對下擦出愛火花發展不倫關係，更大膽租屋同居，激戰超過200次。人夫知悉妻子紅杏出牆後憤而提告，索償300萬新台幣（約76萬港元）。法官經審理後判處男教師賠償20萬新台幣（約5萬港元），人夫不滿金額過低，隨即上訴，但遭到高等法院駁回。



男教師被指和人妻出軌，租屋同居激戰逾200次。（示意圖/gettyimages）

租屋同居激戰逾200次

判決書指出，「戴綠帽」建築師在庭上表示，和妻子婚後育有2名子女，原本生活幸福美滿。惟2021年7月至8月期間正值疫情，妻子代表衛生所前往1間國中的疫苗快打站工作，因而結識林姓男教師。人妻隱瞞自己已婚身份，接受對方猛烈追求，他們交往後，同年10月租屋同居，發生性行為超過200次。

人夫揭發姦情後，盼望妻子為了2名未成年孩子而回心轉意，但妻子甚至對接送孩子一事逐漸失去耐性，最終他們同年12月簽署離婚協議書，綠帽男翌年怒告，向身為教育的姦夫索償300萬新台幣（約76萬港元）。

綠帽男翌年向姦夫提告，索償300萬新台幣（約76萬港元）。（示意圖/gettyimages）

男被告辯稱與人妻冇「愛愛」

林男在一審審理時辯稱，原告主張所謂「交往同居」都沒有確實證據，林男當時和女方只是在租屋單位聊天用膳。林男稱獲人妻告知，丈夫同年底簽訂離婚協議書，並說「不再干涉你（人妻）的交友關係」，可見人夫拋棄配偶身分法益，其配偶權沒有遭到侵害。

案件經過2次審理，法官裁定男被告賠償20萬新台幣（約5萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官判處姦夫賠償20萬新台幣

法院翻閱綠帽男提供的照片，發現林男和女方在租屋單位擁抱牽手，雖然無法認定他們有更進一步的關係，但相圖中行為明顯超出一般男女界限，並非配偶所能容忍，相信造成原告精神痛苦，裁定原告索償理據充份，判處林男賠償20萬新台幣（約5萬港元）。

綠帽男認為賠償金額過低，於是向高等法院提出上訴，要求賠償150萬新台幣（約38.3萬港元），不過法官維持一審判決，駁回上訴，全案確定。

（綜合）