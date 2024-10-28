去麥當勞都要讓座？男子獨坐用餐　有禮靚媽要求讓座　結局惹熱議

乘搭公共交通工具時常發生讓座爭議，就連光顧快餐店都有機會被要求讓座？有港男在網上發文，指日前光顧麥當勞，職員剛剛送上凍咖啡和蘋果批，他開始進食期間，對面座位食客離開後，隨即「有位靚媽帶住2名小朋友」，詢問港男是否只有1人，港男回應稱是，正當以為她們會「搭枱」坐下之際，靚媽有禮地再問：「（其實）我有4個人，你可唔可以搬去另一個位？」。



港男聞言有禮地拒絕，最後她們仍然「搭枱」坐下，之後改坐另1張空枱。港男自言「喺香港生活40幾年，第1次遇到咁既要求」。事件惹來網民熱烈討論，相關貼文更被轉載到其他群組，有網民認為只是舉手之勞，港男理應讓位，但亦有人支持港男，笑言「佢禮貌叫你躝呀」、「我會直接答唔可以。但你可以坐住先」、「直接用阿拉伯語拒絕」。



按照一般情況，麥當勞座位先到先得，不設留位，繁忙時間難免一位難求。（資料圖片）

樓主形容「有位靚媽帶住2名小朋友」走近，母親有禮詢問「（其實）我有4個人，你可唔可以搬去另1個位？」。（《BB來了》劇照）

樓主在facebook專頁交代事件，當時他前往麥當勞，「行咗個圈先搵到個搭枱位」，職員其後向他送上凍咖啡和蘋果批，樓主準備坐10分鐘就起身乘搭巴士，當他剛品嚐凍咖啡和蘋果批，對面座位男顧客起身離開，全枱有3個空位，隨即「有位靚媽帶住2個小朋友，問我（樓主）係唔係得1個人」，樓主回應稱「是」，正當以為3人會坐下，靚媽卻有禮地再問：「我有4個人，你可唔可以搬去另一個位？」

樓主用餐時被求讓座，大感愕然，最終有禮地婉拒。（《大叔的愛》劇照）

要求樓主讓位空出4人枱

樓主沒有說明第4人是誰，但他形容當時大感愕然，有禮貌表示「我（樓主）啲嘢都係啱啱嚟到，不過坐幾分鐘就走，你哋坐住先啦」。最後靚媽等3人坐下數分鐘，附近有1張4人枱空出，她們見狀即轉座位，樓主坐多3分鐘便離開去乘搭巴士。

樓主直言「喺香港生活40幾年，第1次遇到咁既要求」，認為對方尚未購買食物，「八手揈揈，卻係請個口部咀嚼中嘅我（樓主）起身自己去搵另一個位…𠵱家佢連搭枱都唔想，直接想我起身」。樓主覺得「就算係有禮貌，都只係有禮貌地提出無理要求」。

網民有不同意見

帖文引來大量網民討論，甚至轉載至其他facebook群組，部份認為樓主理應讓位，「做法有問題，你1個人就下人唔可以嘅？」、「人哋帶住2個小朋友，又有禮貌，可以遷就下」。但更多人支持樓主，「莊閒唔識分，無禮貌，我會坐耐啲，由佢等」、「應該自細恃靚行兇慣咗」、「如果未開始食就話啫，食緊都要人讓座好唔合理」。

（綜合）