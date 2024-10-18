天價話梅？么鳳南京店1粒話梅賣$78.3惹議　店方：傳統古法秘方製

內地出現「天價話梅」？近日南京有網民發帖抱怨指在蜜餞店買了1粒「清香話梅王」，結賬時驚悉1粒竟要價71.6人民幣（約78.3港元），她對售價提出質疑。惟店家堅稱「明碼標價」。有店員就指定價高是因為話梅原材料上乘，加上使用傳統古法手工藝製作。不過，也有網民質疑價錢牌上的克數字體較小，或令消費者誤會售價。



當地市場監督管理局的調查結果是，涉事商家並未違法。內媒引述「么鳳士多」香港總店回應，指「清香話梅王」在香港的售價是每37.5克（每兩）200港元，南京德基廣場分店的產品則由公司內部定價。對於消費者反映的售價過高問題，公司會留意相關意見。



南京有網民發帖指到么鳳店買了1粒話梅，結賬時驚悉要價71.6人民幣（約78.3港元）。（抖音影片截圖）

1粒「清香話梅王」71.6人民幣

綜合內媒報道，南京1名女網民在9月27日上傳帖文抱怨，稱於當地南京德基廣場的香港品牌蜜餞零食店「么鳳」舖購買了1粒「清香話梅王」，稱重結賬時才驚訝發現1粒就要價71.6人民幣（約78.3港元）。她質疑店內標示售價存在問題，但店家堅稱「明碼標價」。從照片可見，該款話梅的價錢牌上顯示每50克售價為358人民幣（約391.4港元）。

事件引起網民熱議，有網民亦回應表示曾買過同款話梅，1粒就要差不多80元，亦有人笑稱是「話梅刺客」、「話梅界的愛馬仕」。同時，也有網民認為價錢牌上的「每50克」字體較小，質疑是否有誤導之嫌。

店員：古法手工製作

有當地記者採訪店家，詢問價錢牌的設計時，未獲回應。不過店員就指該款話梅銷量最好，所用原材料為特級羅光梅，且用傳承手工工藝製作，是古法炮製，「一顆在50多元到80多元，都是正常的」。

而內媒《南方都市報》記者向「么鳳士多」香港總店查詢，獲回應指「清香話梅王」在香港的售價是每37.5克（每兩）200港元，而南京德基廣場的分店產品由公司內部定價。對於消費者反映的售價過高問題，公司會留意相關意見。

有網民認為價錢牌上的「每50克」字體較小，質疑是否有誤導之嫌。當局調查後指涉事商家並未違法，但可以通知整改價錢牌字眼大小。（網上圖片）

商家明確標價無違法

南京玄武區市場監督管理局回應內媒查詢時，表示已知悉事件並派員稽查，調查結果是涉事商家的確明碼標價，並未違法，至於價錢牌上克數字眼寫得較小的問題，當局就指可以通知涉事商家進行整改。工作人員又指，商家都是有權力自主定價的，如果消費者覺得有店舖定價違法，可以進行舉報。

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上海有網民表示，其朋友在一間店舖購買2顆話梅，重量僅16克，但索價51.2人民幣（約56.8港元），形容「2顆話梅51.2元，還有更離譜的物價嗎？」，以每克3.2人民幣計算，每公斤話梅售價達3,200人民幣（約3,550港元）。職員事後回應傳媒時指出，「特選話梅王」因製作過程繁瑣和原料較好，所以價值不菲，市場監察管理局則表示，商家可以自行設定食品價格，在今次事件中未見有人違規。



涉事店舖賣出2顆話梅，總重量只有16克，但售價高達51.2人民幣（約56.8港元），每克售價3.2元。（微博圖片）

不少網民紛紛留言指「吃不起」、「什麼神仙話梅啊，按克賣」、「吃了可以延年益壽嗎？」。更有人批該間店舖已經改名，以前舊舖出售「特選話梅王」，玻璃樽身用細字寫上每50克160人民幣（約177港元），令人誤會是每斤160人民幣，亦有人於2023年12月購買1顆較大話梅，結帳時發現要支付57人民幣（約63港元）。更有記者於2023年2月底上門了解，花了64人民幣（約71港元）購買3顆「特選話梅王」，職員介紹「特選話梅王」，是所有話梅里最昂貴，標榜「用9年的老梅子做的，製作方法、工藝和果肉的緊實度均不一樣，果肉肉身也大」，「1顆頂其他牌子的話梅4、5顆」。