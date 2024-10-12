大學室友鬧鐘「嘈醒全屋人」本人卻叫不醒！引網友熱議留言出奇招

不少大學生到外地唸書會考慮住在學校宿舍，不僅離教室近之外，租金也相對便宜，但不能選擇「室友」這件事卻成為了許多人的困擾，有網友就爆料自己的室友生活習慣非常差，讓他忍不住發文求助。



一名台灣網友在Threads上發文，表示室友設了鬧鐘將整間寢室吵醒，自己卻遲遲沒有醒來，且長達四天沒有洗澡，不僅光腳踩出房間又直接躺回床上，吃完的即食麵垃圾也放著不處理，衛生習慣非常糟糕，房間甚至開始出現小果蠅，讓原PO不知該如何是好。

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有網友建議原PO可以直接將室友搖醒，有些人睡得太熟真的會聽不見鬧鐘聲：

「幫他關，一般我都是睡到聽不到鬧鐘那個⋯」、

「把他叫起來阿，大家都不要睡」、

「把他打醒，我之前室友就是這樣，整個房間醒了剩他沒醒，我們都會負責把他叫醒再繼續睡，非常不推薦直接罵，傷和氣傷感情沒必要，再說當事人也不是故意聽不到，是真的聽不到，叫一下也不會很花力氣和時間」。



也有人分享自己遇到「雷室友」的經驗：

「我以前室友也是這樣，但他更厲害，女友託他叫她起床，設鬧鐘把我們吵醒後叫他關掉，他再叫他女友起床」、

「之前我室友也是這樣吵到我們大家睡覺，怎麼叫都叫不起床，睡她對面的直接拿了紙膠帶丟她」、

「你還算好，我上學期那個不丟垃圾、偷抽電子煙、垃圾還亂分類跟不洗回收物」。



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甚至有網友給出不少「妙招」，來對抗永遠叫不醒的室友：

「我們一人買一袋橡皮筋輪流射他射到他醒，他發現被射，生氣爬起來準備發火，看到五個人在瞄他，瞬間安靜下來」、

「把手機放到走廊把大家都叫醒，等到別人氣炸問這誰的再叫醒他說他昨天夢遊放到外面去的」、

「把其他人鬧鐘都改成警報聲開最大聲，然後圍在他旁邊播」。



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