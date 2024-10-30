人妻出軌狂傳情慾訊息！姦夫︰拿下這裏的第1次　她捱告下場慘

情慾對話隨時成為出軌鐵證！台灣新竹1名人夫發現妻子與姦夫的對話紀錄，內容包括「在我面前愈蕩愈好」、「拿下你的小菊花的第1次」、「放鬆一下，再回去當好媽媽」。綠帽男最終怒告妻子，法官經審理後，判處被告需賠償15萬新台幣（約3.8萬港元）。



綠帽男驚揭妻子和姦夫的情慾訊息，最終憤怒提告。（示意圖/gettyimages）

根據判決書，原告與張姓妻子於2017年2月結婚，育有1名未成年子女，最初感情良好，但到了2023年9月，他發現妻子行為愈來愈鬼祟，而且經常行蹤不明，但由於夫妻工作繁忙，加上妻子稱要加班，所以原告沒有懷疑。

直到同年11月，原告在家中意外發現妻子手機跳出1則陌生男子傳來的訊息，於是翻查下去，驚見內容非常露骨，包括「在我面前愈蕩愈好」、「好想你，好想看見你現在的裸體」、「拿下你的小菊花的第1次」，妻子回覆則是「可以，反正那天就…那我這禮拜好好保養一下」、「周三那天吃飯放鬆一下，再回去當好媽媽」。

法官判處被告賠償15萬新台幣（約3.8萬港元）。（示意圖/gettyimages）

厡告驚悉妻子出軌，同年12月16日，雙方偕同家人「開會」協調，張女沒有否認展開婚外情，原告慘戴綠帽後決定怒告張女，在庭上主張張女侵害其配偶權，這段婚外情令他產生精神痛苦，索償30萬新台幣（約7.6萬港元）的精神慰撫金。

法官經審理後認為，對話紀錄提及2人對性事的感受，被告明顯超出一般男女正常來往，而且沒有理會原告感受，足以認定被告破壞婚姻，侵害配偶關係身分法益，而且情節嚴重，而被告在言詞辯論時沒有到場，故判處被告賠償15萬新台幣（約3.8萬港元），全案可以上訴。

（綜合）