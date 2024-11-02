單車友狂踩5小時力竭！上巴士、召Uber被拒　獲這司機相救極窩心

做運動有益身心，但也要記得量力而為，近日1名女生在網上發文，表示早前與1名朋友由東涌踩單車到機場維修區，由於不熟悉路線，2人在5小時後才到達目的地，同時也已經力竭，無力踏單車回去，「想上巴士，但連續兩架唔畀我哋上」。她們後來電召Uber，但司機看到2架單車，便着她們取消訂單。



當樓主2人心灰意冷之際，1名穿梭巴士司機伸出援手，「喺極度無助嘅情況下呢位叔叔就開車窗問我哋去邊」，並熱心地接載她們到歸還單車的地方，讓樓主大感窩心，由於在還車後已找不到該名司機，故她發文希望感謝對方的善心。



樓主2人在踩單車5小時後才到達目的地，同時也已經力竭，試圖上巴士及電召Uber不果。（Threads圖片）

該名女生在Threads上發文分享1則好人好事，表示早前她與友人由東涌踩單車到機場維修區，由於她們不熟路，因此經常「兜錯路」，最後踩了5個小時才到目的地，當下雙腳已經「痛到郁唔到」。樓主2人後來想試圖上巴士，卻後來遇上的2輛巴士均不讓她們上車，又打算召Uber接載，但司機看到2人再加上有2架單車後，便立即着她們取消訂單。

樓主續指，當她們苦惱該如何回到市區時，1名在等候巴士的叔叔突然「叫我哋拎開啲單車唔好阻住佢上車」，她們大感無助，而在當下該名駕駛穿梭巴士的司機叔叔忽然打開車窗，問樓主2人之目的地，「佢勁好心車埋我哋去還單車嘅地方，仲幫我哋搬埋單車，最後仲話可以車埋我哋出紅磡」。

當樓主歸還完單車後，她已無法找到該名好心司機，因此才在網上分享是次經歷，「衷心想感謝佢嘅善良，希望你睇到」。

不少網民紛紛留言，有人大讚暖心司機的善舉，「妳好彩遇到好人」、「出路遇貴人」、「真幸運俾你哋遇到佢」；也有人質疑樓主電召Uber的舉動，認為她們如召輕型貨車便能一早解決問題，「2架單車call uber，人哋取消妳唔係無道理」、「單車咁大架唔call貨van？」；亦有網民笑言，「5個鐘……入咗結界？」、「東涌入維修區？來回行路都唔使咁耐」、「喺東涌搭巴士計埋等最多半個鐘都到，5個鐘is crazy」。