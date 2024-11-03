新蒲崗疑遇請食飯黨！遭內地男女截停問借錢買飯　好心港女竟咁做

「請食飯黨」招數雷同，往往利用他人善心行騙謀利。近日有網民發帖表示疑在新蒲崗遇上1對男女騙徒，對方聲稱「無錢食飯」，要求樓主給錢他們買飯。樓主指自己沒有錢，但可以給予他們1份快餐套餐。男子即時拒絕並堅持要現金，女子則在見到樓主準備離開時問她是否真的可以贈予食物。最終樓主將手上的套餐給予對方，同時感到不解，「我到而家都唔明佢哋係呃錢定真係好肚餓」。



不過，有不少網民都認為樓主遇上騙子，建議她下次要多加提防，勿被利用，「擺明呃唔到錢呃個餐都好」、「將同情心收起，堅持要錢就肯定係呃錢」。



有網民發帖表示疑在新蒲崗遇上1對男女騙徒，對方聲稱「無錢食飯」，要求樓主給錢他們買飯。（資料圖片）

該網民在社交平台Threads發帖，表示日前在新蒲崗疑似遇上「請食飯黨」。當時她被1對疑從內地來港的男女在街上截停，「問我借錢食飯，話無錢食飯」。樓主指對方說出了不少原因，而她表示「無錢幫唔到」，但剛巧手誤多買了1個快餐店套餐，可以給他們。

男子堅持要現金

沒想到該男子斷言拒絕，並且堅持要錢，而樓主亦只能一再表示無錢，並且準備離開。這時，該女子向樓主詢問是否可以將快餐給予他們，樓主大方轉贈後離開，「我話係，你可以拎去，唔洗畀返錢我了」。然而，她亦在帖文中表示不解，「我到而家都唔明佢哋係呃錢定真係好肚餓」。

男子斷言拒絕樓主的食物，堅持要現金。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，不少人認為該對男女就是假裝沒錢然後騙取善心途人錢財，亦有人建議樓主下次遇到相同情況時可報警處理，「擺明呃唔到錢呃個餐都好，你真係太好人」、「佢擺明呃人，個餐就唔好畀佢啦」、「將同情心收起，堅持要錢就肯定係呃錢」。而樓主則回應「下次我會叫佢哋搵警察了」。

網民分享相似經歷

另有網民表示曾於尖東遇過類似情況，指當時與女友遇上1對男女帶着個男童，對方表示無錢吃飯，向其索取現金。他女友見到男童後「心軟」便表示可以買快餐給他們吃，「個女人仲好唔情願咁先話好，然後搏命點嘢」。事後他與女友從社交平台小紅書上發現類似騙案，又撞破他們坐在尖東噴泉附近吃那些快餐，旁邊還多了3、4個男人一起。該網民與女友驚覺遇上「請食飯黨」，於是上前要求還錢，雙方爭論了數句，直至該網民表示「我在小紅書上看過你們的事情」，最終騙子才同意透過支付寶轉賬退還買快餐的錢。

有網民表示曾遇過「請食飯黨」，並買了多份快餐給他們，最後才發現受騙。（示意圖，GettyImages）

有網民就提醒，不要被利用善心，「佢哋見香港人咁好呃，玩到區區都有呢啲。一係話無錢食飯，一係話無錢搭車」、「日日都係threads睇到一樣，仲要係畀咗錢／食物出去嘅post（帖文），唔怪得班友仲可不停搵食！唔好畀自己做幫兇」。

（Threads）